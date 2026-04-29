Один удар — і ціле місто без води: РФ готує новий сценарій ударів по Україні

Під удар окупантів можуть потрапити Київ та ще десять областей.

Мільйони українців можуть залишитися без води: названо нову загрозу

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання.

У разі їхнього пошкодження мільйони людей у різних містах країни отримуватимуть воду за графіками. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах.

Названо головну мету армії РФ

Основною метою ударів можуть стати об'єкти системи водозабору. У кожному населеному пункті вони різні, але зазвичай там лише один водозабір. Тобто, виведення з ладу одного об'єкта може призвести до припинення водопостачання цілого населеного пункту.

Як пише видання, водоочищення навряд чи піддаватиметься серйозним обстрілам, оскільки навіть якщо вода в кранах буде гіршої якості, вона все одно буде придатна для використання в господарських цілях і для роботи каналізації. А підвезення питної води можна буде забезпечити.

Також окупанти навряд чи виводитимуть з ладу системи водорозподілу, які знаходяться під землею. Це розгалужена мережа трубопроводів, насосних станцій, пошкодження яких може призвести лише до локальних проблем.

Які регіони в зоні ризику

Під удар окупантів може потрапити Київ і десять областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська.

"Усі 2000 кілометрів нашого кордону з ворогом, безумовно, найбільш вразливі", — розповів співрозмовник видання.

Ремонт після атак може зайняти тижні

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира також вважає, що цілями росіян дійсно можуть бути об’єкти водозабору та насосні станції.

За його словами, основна вразливість водних мереж — відсутність резервних систем забору води, які могли б стати альтернативою у разі руйнування діючої системи.

"Насоси складно знайти (для заміни), а ремонт займе тижні", — сказав він.

Як влада готується до можливих атак

За інформацією видання, наразі опрацьовується питання встановлення в населених пунктах альтернативних водозаборів. Але їхнє будівництво та введення в експлуатацію практично неможливі до літа — для цього потрібно від 9 до 12 місяців.

Як варіант розглядається використання мобільних водокачок. Вони зможуть пересуватися по водоймі, звідки береться вода, у райони, де стаціонарні станції будуть виведені з ладу.

Частина обладнання для таких мобільних станцій водозабору вже закуповується, частина — виробляється в Україні. На сьогоднішній день можна говорити щонайменше про 6 станцій. Вони матимуть досить високу потужність — 100–300 тисяч кубометрів на добу.

Цього достатньо для середніх обласних центрів — Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва, Вінниці, Полтави. Для Києва, Одеси, Львова однієї установки не вистачить.

Воду подаватимуть за графіком

У разі пошкодження водозаборів графіків подачі води уникнути не вдасться.

Вся система водопостачання децентралізована. Це означає, що немає єдиного оператора, який би регулював подачу води.

Система водопостачання – це виключно компетенція місцевої влади, тому саме вона і встановлюватиме режим подачі води.

РФ готує операцію проти систем водопостачання – що відомо

Як писав Главред, наприкінці березня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання в Україні.

Зеленський наголосив на необхідності створення додаткових рубежів захисту від безпілотників саме в західних областях України. Відповідне доручення вже отримали урядовці, Офіс президента та військові.

Ексзаступник міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Михайло Хорев заявляв, що у великих містах водопостачання забезпечується через різні джерела — поверхневі та підземні. Це ускладнює повне виведення системи з ладу одним ударом. Однак пошкодження окремих об'єктів водопостачання може призвести до локальних перебоїв і запровадження графіків подачі води, подібно до відключень електроенергії.

Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк вважає, що РФ, ймовірно, може спробувати порушити централізоване водопостачання у великих українських містах, серед яких Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

