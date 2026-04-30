Українців закликали робити запаси води: РФ може готувати нові удари

Російські окупанти можуть атакувати системи водопостачання, каже Олексій Кулеба.

РФ може атакувати системи водопостачання

Що каже Олексій Кулеба:

РФ може атакувати системи водопостачання

Українцям слід зробити запас води

РФ може вдарити по системах водопостачання України. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, повідомляє 24 канал.

Україна готує захист для об'єктів критичної інфраструктури. Також з'являється резервне живлення для водоканалів та насосних станцій, розвивається розподілена генерація та альтернативні схеми водопостачання.

"Важливо розуміти: вода – це питання базової безпеки. Якщо зі світлом ми можемо жити в режимі обмежень, то з водою ситуація значно складніша. Тому ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася", – заявив Кулеба.

Водночас він закликає українців готуватися до можливих атак. Кулеба радить підготувати базовий запас води.

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 квітня російська окупаційна армія також атакувала Харків дронами. Зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.

28 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю безпілотниками. В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. В Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Вночі 27 квітня Одеса та область зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

