Росія атакувала Одесу: є "прильоти", горять багатоповерхівки та порт

Анна Ярославська
1 травня 2026, 06:56оновлено 1 травня, 08:03
Усі екстрені служби працюють на місцях.
Напад на Одесу та область
Дрони завдали удару по Одеській області: що відомо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odesaMVA

Коротко:

  • Росія атакувала Одесу дронами
  • У місті зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки
  • Також під удар потрапила портова інфраструктура в Ізмаїлі

У ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Зафіксовано пожежі в багатоповерхових житлових будинках.

"Зафіксовано пожежу в 16-поверхівці. Також влучання в ще одну висотку — там сталося загоряння на 11-му та 12-му поверхах", — повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюємо.

Оперативний штаб Ізмаїльської РДА також повідомив про атаку.

"Противник здійснив повітряний напад на портову інфраструктуру Ізмаїльського району. На щастя, постраждалих немає. ДСНС оперативно ліквідували пожежі. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Станом на ранок відомо про одного постраждалого - йому надали необхідну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно.

"Внаслідок нічного удару зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району", - повідомив Лисак.

На місцях працюють 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб. Триває ліквідація наслідків.

Наразі на місці однієї з атак розгорнуто оперативний штаб, де мешканці отримують необхідні консультації та допомогу.

  • Наслідки атаки на Одесу та область 1 травня
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що минулої ночі Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі.

Постраждали двоє людей, їм надається уся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

На місцях подій працюють всі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Повітряні атаки РФ на Одесу та область — останні новини

Як писав Главред, РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками в ніч на четвер, 30 квітня. В результаті є поранені та руйнування житлових будівель.

Окупанти завдавали удари по цивільній інфраструктурі міста. В результаті було пошкоджено десятки об'єктів: багатоповерхові та приватні житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративну будівлю, автостоянку, приватні гаражі, транспортні засоби. У деяких місцях виникли пожежі. Постраждали 18 осіб. З них дев'ятеро постраждалих були госпіталізовані.

Ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. За медичною допомогою звернулися 14 осіб, у тому числі двоє дітей.

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

