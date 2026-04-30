'Путін ще не вирішив': у Кремлі вийшли з несподіваною заявою щодо перемир'я

У Кремлі звернули увагу на Україну в питанні тимчасового припинення вогню.

Незабаром Кремль може повідомити важливу інформацію щодо майбутнього перемир'я

Що сказав Пєсков:

Путін не прийняв рішення щодо термінів перемир'я

Москва чекає на відповідь України на пропозицію Путіна

Розмова Трампа з Путіним не покращила обстановку в світі

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву щодо можливого перемир'я до Дня перемоги. Про це повідомили російські ЗМІ.

За його словами, воєнний злочинець Путін ще не вирішив, у які числа діятиме режим припинення вогню. Але Кремль оголосить ці дати щойно буде ухвалено відповідне рішення.

Також Пєсков наголосив, що Москва наразі не почула жодної реакції Києва на озвучену диктатором пропозицію.

Окремо речник Кремля прокоментував вчорашню розмову Путіна з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, один телефонний дзвінок не може оздоровити обстановку у світі, оскільки концентрація конфліктів надто велика.

Перемир'я 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 29 квітня кремлівський диктатор Путін сказав президенту США Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо припинення вогню 9 травня. Українські представники зв'яжуться з командою США, щоб уточнити деталі.

В ЦПД РНБО також зазначили, що Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

