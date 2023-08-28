Сили оборони звільнили Роботине: у Міноборони назвали наступний напрямок ЗСУ

Українські військові рухаються вже на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки, повідомила Ганна Маляр.

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ЗСУ звільнили Роботине / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, google.com.ua/maps

Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі. Про це повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

Під час включення з Military Media Center, Маляр сказала, що "звільнено Роботине й далі наші війська рухаються на південний схід від цього населеного пункту".

"У нас тривають наступальні дії. Ви знаєте, що звільнено Роботине. І далі наші війська рухаються вже на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки", - сказала заступник міністра оборони.

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За її словами, йдеться про напрямки: Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате.

"Це ті напрямки, де зараз просуваються наші Збройні сили", - зазначила Маляр.

Маляр розповіла про просування ЗСУ / Фото : google.com.ua/maps

Ситуація на фронті

23 серпня ЗСУ підняли прапор над черговим звільненим населеним пунктом у Запорізькій області - селом Роботине.

Цьому передувало визволення села Урожайне, що стало для росіян новим "ударом", оскільки послабило їхню оборонну лінію на півдні.

Деокупація Роботиного дозволить українським захисникам впритул наблизитися до другої лінії оборони росіян.

27 серпня речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомила, що українські війська просуваються в напрямках Новопрокопівки - за нещодавно звільненим Роботиним в Запорізькій області.

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