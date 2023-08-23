Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ - ISW

Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.

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ЗСУ йдуть до другої лінії "оборони" військ РФ у Запорізькій області - ISW / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, DeepState

Просування сил оборони України в районі Роботиного на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області наближає війська до початку операцій, спрямованих на руйнування другої лінії "оборони" окупантів Росії. Вона може бути відносно слабкішою за першу. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що наступальні операції ЗСУ в районі Роботиного, ймовірно, наближають українську армію до другої, можливо, слабшої лінії "оборони" російських окупантів на Мелітопольському напрямку.

Зокрема, аналітики не спостерігали жодного нового російського угруповання в Запорізькій області на цій локації за поточний місяць. Вони могли з'явитися тільки після того, як почали "оборону" захоплених позицій. Деякі елементи могли зайняти позиції на вторинних лініях.

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"Відсутність російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони в Західній Запорізькій області може свідчити про те, що елементи частин і з'єднань, які вже беруть участь у бойових діях, можуть займати ці позиції. Російські тактичні повідомлення про контратаки в районі Роботиного свідчать про те, що 22-а і 45-а бригади спецназу займають позиції по першій лінії оборони і, можливо, по другій", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Наступ ЗСУ в районі Роботиного

В Інституті вивчення війни раніше припустили, що контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работиному. На думку аналітиків, прорив біля кількох пунктів у цій локації може дати армії можливість почати операції за найщільнішими мінними полями російських окупантів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ просунулися в районі Роботиного. За її словами, військам вдалося добитися успіху в напрямку на південний схід від Роботиного і південніше Малої Токмачки. Росіяни спробували повернути позиції на схід від Роботиного, але безуспішно.

22 серпня Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ з боями увійшли до Работиного. Зокрема бійці проводять планову роботу, спрямовану на знищення російських окупаційних військ.

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