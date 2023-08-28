ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та просунулись на Мелітопольському напрямку

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

https://glavred.net/ukraine/zsu-znishchili-sklad-boyepripasiv-okupantiv-ta-prosunulis-na-melitopolskomu-napryamku-10496269.html Посилання скопійоване

У Генштабі розкрили про успіхи ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загалом минулої доби росіяни завдали 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях армії ЗСУ та населених пунктах.

Також у Генштабі нагадали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області.

Наступ ЗСУ

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

відео дня

Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника", - йдеться у ранковому зведенні.

Нагадаємо, що ЗСУ активно просуваються на півдні. Найбільш активні бойові дії тривають на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Проте у росіян нічого не виходить.

Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку президента України Володимира Зеленського, можна буде "дотиснути демілітаризацію країни-агресорки Росії" у тимчасово окупованому Криму політичним шляхом.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.