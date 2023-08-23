Українські військові підняли прапор України над селом Роботине

У селі Роботине військові 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України.

https://glavred.net/ukraine/ukrajinski-viyskovi-pidnyali-prapor-ukrajini-nad-selom-robotine-10495294.html Посилання скопійоване

У Роботиному майорить український прапор / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, де у селі Роботине, за яке точилися запеклі бої, майорить український прапор.

Символічно 23 серпня, у День державного прапора, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине, що у Запорізькій області.

"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! ", – йдеться в дописі бригади у Telegram. відео дня

Також Валерій Залужний поділився відео у своєму Telegram-каналі та привітав українців із Днем Державного Прапора.

Як українські військові встановлювали прапор України у Роботиному / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як ЗСУ встановили прапор України у звільненому селі Роботине:

Просування ЗСУ до Роботиного

Нагадаємо, що ЗСУ пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного. Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.

Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.