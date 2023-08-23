Українські військові підняли прапор України над селом Роботине

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, де у селі Роботине, за яке точилися запеклі бої, майорить український прапор.
Символічно 23 серпня, у День державного прапора, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине, що у Запорізькій області.
"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! ", – йдеться в дописі бригади у Telegram.відео дня
Також Валерій Залужний поділився відео у своєму Telegram-каналі та привітав українців із Днем Державного Прапора.
Дивіться відео про те, як ЗСУ встановили прапор України у звільненому селі Роботине:
Просування ЗСУ до Роботиного
Нагадаємо, що ЗСУ пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного. Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.
Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.
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