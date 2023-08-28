Лише щит або щит і меч: Зеленський розповів про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський розповів, якими будуть майбутні гарантії безпеки України від інших держав.
Відповідаючи на запитання в інтерв'ю Наталії Мосейчук, що має бути закладено в гарантіях безпеки: лише щит або щит і меч, Зеленський відповів, що "напевно і щит, і меч".
"Тому що там повинні бути і санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки... Меню велике, але різне. Тому що із США це буде більш потужний договір, з Британією... Але є держави, у яких просто немає зброї, але є фінанси і серйозні санкції в разі повторення агресії", - сказав глава держави.
Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського Наталії Мосейчук:
Гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський після Ради НАТО-Україна сказав, що Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський висловив сподівання, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни з Росією.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що G7 погодила декларацію про гарантії безпеки для України. За словами чиновника, дуже важливо, щоб до наступного саміту НАТО у Вашингтоні Київ переміг у війні агресора Москву і погодив гарантії безпеки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Як вважає Блінкен, потрібно показати Путіну, що запас міцності України більший, ніж у російської держави.
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