Далі Роботиного: ЗСУ активно просуваються на півдні

Найбільш активні дії тривають на Авдіївському й Мар'янському напрямках фронту.

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РФ пробує атакувати вже звільнені села / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Українські війська просуваються у напрямках Новопрокопівки - за нещодавно звільненим Роботиним у Запорізькій області, підтвердив в ефірі телемарафону речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Наші війська просувалися у районах Урожайного, Роботиного, також мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Біля Старомайорського - на цей час наші війська просуваються у напрямках Новопрокопівки, біля Роботиного, та у напрямку Мала Токмачка - Очеретувате", - розповів він.

Найбільш активні бойові дії тривають на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Проте у росіян нічого не виходить.

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Водночас противник утримує позиції біля Роботиного, активно обороняється, "латає" там свої дірки в основному особовим складом.

"Тільки минулої доби наші воїни захопили у полон 17 окупантів... Посилили авіаційну складову, але це свідчить про те, що інші вогневі засоби вже не можуть утримати просування наших військ", - пояснив Штупун.

Він зазначив, що окупаційні сили щодня втрачають на Таврійському напрямку по 100 людей "двохсотими".

Минулої доби ЗСУ знищили на цій ділянці фронту 32 одиниці бойової техніки, а також 11 складів з боєприпасами.

Ситуація на півдні

23 серпня ЗСУ підняли прапор над черговим звільненим населеним пунктом у Запорізькій області - селом Роботине.

Цьому передувало звільнення села Урожайне, що стало для росіян новим "ударом", оскільки послабило їхню оборонну лінію на півдні.

Звільнення Роботиного дозволить українським захисникам упритул наблизитися до другої лінії оборони росіян.

Війна в Україні - останні новини

За оцінкою Інституту вивчення війни, ЗСУ вже готують новий удар по розгалуженій оборонній системі окупантів у Запорізькій області.

Водночас на півдні ЗС РФ продовжують атакувати нещодавно звільнені населені пункти у сподіванні завадити просуванню українських захисників.

Активні бої тривають й на Лимано-Куп'янському напрямку, тут РФ зосередила понад 100 тисяч військових. Однак нещодавно ворог перемкнув свою увагу на Новогорівку - командуванням зафіксовано 10 ворожих штурмів росіян у цьому місці протягом минулої доби.

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