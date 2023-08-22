ЗСУ з боями увійшли в Работине - Міноборони

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські бійці продовжують виконувати планову бойову роботу і знищують російських загарбників.

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У відповідь на дії ЗСУ окупанти безперервно обстрілюють Работине та околиці з артилерії./ колаж Главред, фото бригада"Магура"

Бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. Про це написала заступник Міністра оборони України Анна Маляр.

"Воїни 47 бригади, з боєм увійшли в село Работине, організували евакуацію мирних жителів на БМП Bradley", - написала вона.

За словами Маляр, українські бійці продовжують виконувати планову бойову роботу і знищують російських загарбників.

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При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

"Два місяці запеклих боїв і бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів", – заявили бійці з 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", які звільнили Работине.

Бійці ЗСУ негайно сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати-адже вороги максимально цинічним чином продовжують знищувати Работине.

Потім, в більш безпечному місці, військові медики оглянули цивільних, а також дали можливість зателефонувати родичам.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося про те, що Пентагон планує поповнити запаси зброї для ЗСУ для контрнаступу. Міноборони США очікує початку зими, щоб поповнити запаси зброї для Збройних сил України, розповів співрозмовник The Washington Post, знайомий з ситуацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що західний світ дав Україні тільки 60 танків Leopard замість обіцяних сотень. У ЗСУ не вистачає, в тому числі, машин і для розмінування. Контрнаступ відкладався через відсутність прикриття з повітря, а після його початку українська армія вирішила змінити операцію для збереження військ через серйозні втрати.

Раніше повідомлялося про те, що ВСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на фронті.

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