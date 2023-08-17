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ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного - ISW

Анна Ярославська
17 серпня 2023, 06:46 оновлено 17 серпня, 06:55
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Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.
Звільнення Урожайного
Про звільнення Урожайного офіційно стало відомо 16 серпня / Колаж: Главред, фото: скріншот

16 серпня Сили оборони України продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на заході Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

В ISW повідомили, що геолокаційні дані, опубліковані 16 серпня, вказують на те, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Аналітики вважають, що українські сили, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах, враховуючи те, що протягом декількох тижнів вели активні дії в лісистій місцевості на північний схід від цього населеного пункту.

У звіті також наголошується, що українські офіційні особи повідомили про звільнення селища Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізької та Донецької областей.

відео дня

"Українські повідомлення про звільнення Урожайного відповідають попереднім заявам українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів в цьому районі та недавнім повідомленням російських військ про те, що російські підрозділи в цьому районі відступають. Російські заяви про українські атаки на південь і схід від кордонів населеного пункту також вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту", - зазначили експерти Інституту.

Звільнення Урожайного

Сили оборони України звільнили від окупації військ країни-агресора Росії населений пункт Урожайне Донецької області. Про це вранці 16 серпня заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ (СтратКом ЗСУ) опублікувало відео звільнення Урожайного.

На опублікованих кадрах видно, як українські військові завдають точних ударів по російських загарбниках в Урожайному, а окупанти тікають з населеного пункту й туди заходять захисники України.

Дивіться відео звільнення Урожайного українськими військовими:

У ЗСУ показали кадри звільнення Урожайного
У ЗСУ показали кадри звільнення Урожайного / скріншот

Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти заявили, що більше не контролюють село Урожайне, розташоване на стику Донецької та Запорізької областей.

Пізніше у Генштабі підтвердили певні успіхи ЗСУ у районі Урожайного - ділянках на південь і південний схід від Старомайорського.

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