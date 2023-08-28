Операція Top Gun: у ССО показали дрон, яким вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму

Під час атаки застосували кілька ударних БПЛА, які завдали ураження за місцем дислокації ворога в Перевальному. В результаті ударів РФ зазнала втрат.

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У ССО України розкрили деталі операції Top Gun в Криму / Колаж: Главред, фото: t.me/ukr_sof, google.com/maps

Сили спеціальних операцій ЗСУ розкрили деякі деталі удару безпілотниками по місцю дислокації 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. Операцію в ССО України назвали Top Gun.

"ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони вразили об'єкти 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ", - повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що під час атаки було застосовано кілька ударних БПЛА, які завдали ураження за місцем дислокації вказаного підрозділу противника в Перевальному в Криму. Внаслідок ударів ворог зазнав втрат убитими та пораненими.

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За словами спецназівців, складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Але дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей.

Також в ССО показали фото одного з дронів, що брав участь в операції.

Операцію в Перевальному в ССО України назвали Top Gun / Фото: t.me/ukr_sof

Удар по базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ РФ у Криму

25 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. "Приліт" бив у селі Перевальне Сімферопольського району, де знаходився особовий склад однієї з бригад російських окупантів.

У зазначеному селищі дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту країни-агресора РФ.

Місцевий житель розповів, що загинули щонайменше троє російських окупантів. Також було дуже багато поранених, яких привезли в місцевий госпіталь на вулиці Горького.

Джерела УП в СБУ повідомили, що 25 серпня українські захисники спільно зі спецслужбою завдали удару групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ. За даними співрозмовників, ворог зазнав втрат десятками вбитих і поранених.

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