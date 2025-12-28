РФ зазнала рекордних втрат у боях за Гуляйполе і залучає нові резерви - спікер

Ситуація в місті доволі складна, оскільки вчора в Гуляйполі було близько двох десятків бойових зіткнень.

За місто Гуляйполе ведуться запеклі бої

Українські захисники зупиняють і знищують окупантів

За минулу добу загарбники втратили майже 400 осіб живої сили

Російські окупанти надають великого значення захопленню Гуляйполя в Запорізькій області. З цією метою підтягують резерви та намагаються зруйнувати всі будівлі в місті. Про це представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, найскладніша ситуація біля Гуляйполя і на Гуляйпільському напрямку загалом. Крім того, досить важка ситуація і на Олександрівському напрямку.

Спікер зазначив, що за місто Гуляйполе ведуться запеклі бої. Ворог намагається інфільтруватися, але українські захисники зупиняють і знищують окупантів.

Як зазначив Волошин, за минулу добу загарбники втратили майже 400 осіб живої сили.

"Це один із таких рекордних показників їхніх втрат, але, незважаючи на це, противник і далі проводить штурмові дії, проводить спроби інфільтрації, намагається завезти до Гуляйполя свої групи закріплення, підтягти резерви, і навіть із деяких інших напрямів, наприклад із Вербового, знімають звідти свої підрозділи та намагаються завезти до Гуляйполя, щоб отримати певні позиції", - наголосив Волошин.

Він додав, що ситуація доволі складна, бо вчора в самому населеному пункті було близько двох десятків бойових зіткнень.

"Ворог завдає ударів і дронами, і авіацією, застосовуючи керовані авіаційні бомби, і намагається взагалі зруйнувати будь-які будівлі, укріплення, які є в цьому місті. Але наші підрозділи є в Гуляйполі. Є вони і на західних околицях, і в інших місцях Гуляйполя", - додав речник.

Він підкреслив, що заява російського командування про взяття Гуляйполя під російський контроль не відповідає дійсності.

"Якщо росіяни кидають туди скільки сил і засобів, незважаючи на втрати, які несуть, - вони намагаються захопити цей населений пункт. Це означає, що вони надають дуже велике значення цьому місту, захопленню його, тому що, по-перше, це найбільший населений пункт у цій місцевості, а по-друге, з нього йдуть логістичні шляхи, які ведуть на захід у Запоріжжя, на північ на Дніпропетровщину", - повідомив Волошин.

Бої за Гуляйполе: дані військових

Як раніше писав Главред, бійці 425-го полку "Скала" зайшли в Гуляйполе в Запорізькій області та почали бойові дії з витіснення російських окупаційних сил із міста. По ворожих позиціях активно працюють артилерія та безпілотні літальні апарати.

За даними перехоплень радіообміну, противник зазнав серйозних втрат: два його батальйони вже фактично знищені, а ще один підрозділ перебуває на межі повного розгрому.

Повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе і Мирноград не підтверджуються фактами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин - речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об'єктиві" від ТРО Медіа

