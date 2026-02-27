Рус
Чи здасть Україна Донбас: Зеленський поставив крапку в питанні поступки територіями

Анна Ярославська
27 лютого 2026, 09:40
Здача таких міст, як Слов'янськ і Краматорськ, означала б окупацію близько 200 тисяч осіб.
Зеленський, Донбас
Зеленський назвав питання Донбасу не лише "червоною лінією", але й лінією оборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Головні тези:

  • Росія не здатна виграти війну, а Україна — програти
  • Повернення територій військовим шляхом зараз призвело б до надмірних втрат
  • Зеленський відкинув ідею поступки територій заради миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може виграти у війні, а Україна не програє, хоча і не може зараз повернути свої території. Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Sky News.

Під час бесіди ведучий зазначив, що з Білого дому часто лунають заяви про те, що Україна не зможе виграти війну та країні доведеться поступитися територією заради миру.

відео дня

Президент відповів, що питання перемоги у війні залежить від того, як її визначати. За його словами, повернення всіх територій військовим шляхом сьогодні означало б занадто великі втрати.

Водночас Зеленський підкреслив, що Росія також не здатна досягти своїх цілей на полі бою.

"На сьогоднішній день це дуже складно та призведе до занадто великих втрат - людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо", - сказав президент.

Коментуючи заклики віддати частину територій в ім'я миру, президент заявив, що передача таких міст, як Слов'янськ і Краматорськ, означала б негайну окупацію близько 200 тисяч українців.

"Якщо ми підемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, з Краматорська, Слов'янська, в той же момент 200 тисяч людей, які зараз там знаходяться, опиняться під російською окупацією. Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні - їх будуть вбивати, відправляти на фронт або садити в тюрми. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що питання здачі Донбасу - це не лише червона лінія, але ще й лінія оборони.

Чи здасть Україна Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство.

У ще одному інтерв'ю Зеленський назвав "недалекоглядним" віру Сполучених Штатів у те, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну, якщо Україна погодиться віддати ще не окуповані РФ території Донбасу.

Зеленський також заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша - це нестача людей, друга - нестача зброї.

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: думка аналітиків

При збереженні поточної динаміки РФ знадобиться більше двох років, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив співзасновник моніторингового проєкту DeepState Руслан Мікула.

На даний момент під контролем Сил оборони України залишається близько 21,5% Донецької області.

За словами Руслана Мікули, саме темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів. Якщо вони збережуться на нинішньому рівні, російській армії буде потрібно не менше 742 днів, тобто близько двох років, щоб повністю захопити Донецьку область.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, за даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня - дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Зеленський прокоментував наміри адміністрації Білого дому і особисто президента Трампа завершити війну РФ проти України до 4 липня.

"Я можу тільки підтримати, якщо про це сказав президент Сполучених Штатів Америки. Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко змінюється", - сказав він.

Як повідомляє Axios, під час телефонної розмови Зеленського і Трампа президент України висловив надію, що війна може завершитися вже цього року. У відповідь глава Білого дому зазначив, що конфлікт триває занадто довго, і заявив, що хотів би домогтися його закінчення протягом місяця.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і що він хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", - пише видання.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності, які існують на мирних переговорах за участю США і Росії. Зокрема, Трамп хоче, щоб Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки. В ідеалі підписання має відбутися на великій церемонії, що ознаменує закінчення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
