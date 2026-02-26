Рус
Падіння режиму Путіна не допоможе: тривожний прогноз Буданова щодо закінчення війни

Олексій Тесля
26 лютого 2026, 21:31
Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, переконаний Кирило Буданов.
Буданов, ЗСУ
Кирило Буданов висловився про перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, УНІАН

Головне із заяв Буданова:

  • Україні важливо домогтися обставин, за яких РФ втратить імперський характер
  • Слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія

Ідеологічні засади російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, підкреслив він в інтерв'ю виданню Al Modon.

відео дня

"Зміна режимів в Росії не змінила її сутності. Незалежно від її нинішньої назви, її основна ідеологія не змінилася", - підкреслив Буданов.

Він зазначив, що ні в період імперії, ні за часів СРСР, ні сьогодні російська влада не робила пріоритетом підвищення рівня життя громадян.

"В цілому політика нинішнього російського президента істотно не відрізняється від політики царської або радянської епох. Також не варто очікувати, що Росія знову зміниться через внутрішні фактори. Нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія", - сказав Буданов.

На його думку, на нинішній території РФ повинні сформуватися окремі регіональні держави, орієнтовані на інтереси власних народів.

"Тільки тоді Україна, Європа і весь світ будуть почувати себе безпечніше", - зазначив Буданов.

Про можливі сценарії закінчення війни

Як вважає Тетяна Станова з Центру Карнегі Росія-Євразія, питання територій для Кремля має значення, проте цим його завдання не обмежуються. На її думку, стратегічний задум Москви полягає в тому, щоб домогтися повного впливу на Україну і не допустити проведення нею політики, яку в РФ сприймають як "антиросійську".

Переговори про мир - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Кирило Буданов Переговори про припинення вогню
Сирський назвав головні завдання для ЗСУ та розповів про тактику

Сирський назвав головні завдання для ЗСУ та розповів про тактику

22:32Фронт
Падіння режиму Путіна не допоможе: тривожний прогноз Буданова щодо закінчення війни

Падіння режиму Путіна не допоможе: тривожний прогноз Буданова щодо закінчення війни

21:31Україна
"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

20:35Світ
РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

