"Перекриває усі відчуття": Дьомін розповів про втрату дитини

Слава Дьомін особисте життя - ведучий розповів про особисту трагедію / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін зізнався, що перебував у стосунках, в яких стався викидень

Шоумен поділився спогадами про своє горе

Український ведучий Слава Дьомін - холостяк з 2021 року. 13 років він прожив у шлюбі з Ксенією Міщенко, з якою зараз виховує спільного сина Влада.

Особисте життя Деміна час від часу потрапляє в світські хроніки - він досить відкритий до його обговорення. Але лише нещодавно він зізнався, що перебував у стосунках, в яких жінка втратила дитину.

"Я знаю, що таке, коли дівчина втрачає дитину. У моїх стосунках був викидень. На жаль, я не пам'ятаю свої відчуття, коли дізнався, що вона вагітна. Відчуття втрати дитини досі перекривають усі інші відчуття", - зізнався Слава в інтерв'ю Єві Коршик. Він також додав, що в скрутну хвилину не дозволив собі розклеїтися і акумулював всі внутрішні ресурси, щоб підтримати кохану людину.

Слава Дьомін особисте життя - ведучий розповів про особисту трагедію / Скріншот YouTube

Про персону: Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

