Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, але такий мир не може досягатися ціною територіальних поступок, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/war/konec-voyny-do-4-iyulya-zelenskiy-ocenil-iniciativu-trampa-i-postavil-uslovie-10743683.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував ініціативу Трампа щодо дедлайну завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський не чув про наміри Трампа завершити війну до 4 липня

На переговорах у Женеві вдалось досягти рішення щодо моніторингу режиму припинення вогню

США не тиснуть на Україну питанням припинення постачання зброї

Президент Володимир Зеленський прокоментував наміри адміністрації Білого дому та особисто президента Трампа завершити війну РФ проти України до 4 липня, коли будуть святкувати 250-ту річницю незалежності США. Відповідну заяву він зробив під час пресконференція за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії, яку транслював Офіс президента України.

"Я можу тільки підтримати, якщо про це сказав президент Сполучених Штатів Америки. Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко міняється", - сказав він. відео дня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі та Швейцарії українська й американська сторони порушували питання якнайшвидшого завершення війни. За його словами, Сполучені Штати висловлюють прагнення завершити бойові дії у стислий термін, і Україна також підтримує таку позицію, однак, він наголосив, що не йдеться про прискорений формат ціною втрати частини територій.

Коментуючи перемовини в Женеві, він зазначив, що за підсумками тристоронньої зустрічі вдалося досягти прогресу щонайменше в одному напрямку — у військовій сфері.

"Наші представники військової сфери зустрілись і вони прийняли, як працюватиме моніторингова місія після припинення вогню, якщо воно відбудеться чи коли відбудеться. Я гадаю, що це обговорювалося з лідерами США. Я вдячний американській стороні за те, в чому ми досягли прогресу", - вказав він.

Глава держави також повідомив про позитивні сигнали щодо можливого обміну військовополоненими. Україна прагне повернути своїх військовослужбовців додому, при цьому конкретні цифри наразі не розголошуються, хоча йдеться про значну кількість людей.

За його словами, російській стороні передано сигнал про готовність до такого обміну із зазначенням відповідних параметрів. Очікується відповідь, після чого протягом тижня або десяти днів може відбутися наступна зустріч.

Крім того, Зеленський зазначив, що від адміністрації президента Дональда Трампа не надходило інформації про припинення постачання зброї Україні.

Він зауважив, що нинішня війна створює суттєвий фінансовий тиск на європейських партнерів, оскільки саме вони оплачують американське озброєння. Водночас президент висловив вдячність за можливість закупівлі зброї у США та за те, що ця опція залишається відкритою.

"Тож, під час перемовин піднімаються складні питання, і вони стосуються територій. Переважно усе навколо цього. Навіть атомна електростанція, це також стосується територій. Для нас це не лише про гроші. Давайте чесно, не про гроші. АЕС – це про принципи, а також про нашу землю. Це наша станція. Ми знаємо, що вона працюватиме за кілька років. Нам треба в неї багато вкладати, бо її знищено. Тож тут питання не в грошах, а в принципах", - резюмував він.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

За якої умови переговори про мир матимуть сенс - думка експерта

Як писав Главред, наприкінці 2025 року перемовини щодо завершення війни в Україні активізувалися, однак поки що немає чіткої відповіді, чи дадуть вони очікуваний результат. Про це заявив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

За його словами, продовжувати переговори доцільно лише в тому разі, якщо вдасться зупинити й послабити кремлівського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Водночас наразі, за його словами, цього досягти не вдалося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп прагне досягти домовленості про завершення війни в Україні до 4 липня — дня, коли Сполучені Штати відзначатимуть 250-річчя незалежності. Водночас, за інформацією Bloomberg, наразі немає жодних ознак того, що Володимир Путін готовий погодитися на умови, які відрізняються від його максималістських вимог.

Тристоронні консультації між Україною, Росією та США, які відбулися в Женеві, не принесли відчутних результатів, попри намагання сторін продемонструвати конструктивний підхід. За даними The Wall Street Journal, і Київ, і Москва фактично були зацікавлені в тому, щоб не дратувати Дональда Трампа та не створювати враження перешкоджання мирному процесу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело, російська делегація під час переговорів у Женеві не відступила від своїх ключових вимог щодо врегулювання війни проти України. Основною умовою Москви й надалі залишається повне виведення українських військ із усієї території Донецької області.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред