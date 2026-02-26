Рус
Марс "спалить" бюджет або принесе прибуток: попередження для одного знака зодіаку

Анна Ярославська
26 лютого 2026, 21:32
У перший місяць весни Юпітер розвернеться, і чорна смуга для Водоліїв у питаннях роботи та здоров'я закінчиться.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на березень 2026 для Водоліїв - прогноз Анжели Перл / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які зміни у сфері фінансів принесе місячне затемнення
  • Коли можливі несподівані витрати і звільнення

Астролог Анжела Перл склала гороскоп на березень 2026 року для Водоліїв.

Якщо вам цікаво, чому Водоліям не варто починати романтичні стосунки зі Скорпіонами, читайте матеріал: Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності.

Як розповіла фахівець на своєму Youtube-каналі, 3 березня відбудеться місячне затемнення у восьмому домі фінансів.

"Березень буде з фокусом на фінансові справи. Фінансова тема буде дуже важлива. Це ваші плани, фінансове планування, ваші ресурси. Це чужі гроші, гроші чужих людей. Можливо, це підтримка батьків, зарплата або доходи чоловіка чи дружини — у них може щось змінюватися, тому що затемнення зазвичай означають зміни. Місячне затемнення висвітлює ситуацію або приносить якусь інформацію чи новини, які змінюють і змушують нас змінювати наш підхід до фінансової ситуації. Можливо, ви будете рефінансувати ваш кредит, реінвестувати щось, продавати ваші активи або, навпаки, вкладати гроші кудись. Не виключена зміна, пов'язана з податками", - розповіла астролог.

Також 3 березня Марс входить у другий дім грошей. Марс — дуже активна планета, яка говорить: треба діяти, потрібно робити щось прямо зараз. Не виключені несподівані витрати. Марс — це вогняна планета, вона ніби буде спалювати гроші.

"Якісь несподівані витрати можуть бути. Може, навпаки, ви вийдете на роботу і буде дуже багато роботи, і ви будете багато витрачати енергії для того, щоб заробити грошей. Марс — конфліктна планета, тому не виключений якийсь конфлікт на роботі. Може, ви підете з роботи, грюкнете дверима, скажете: "Все, не хочу більше тут працювати", — розповіла астролог.

Може змінюватися ваше джерело доходу.

Не виключено, що ви почнете інтенсивно займатися спортом.

Про персону: Анжела Перл

Відомий астролог з 20-річним досвідом роботи. Народилася в Україні в Миколаївській області, але зараз живе в Австралії.

Навчалася в астрологічній школі Володимира Погудіна, потім - у британських, американських, австралійських тарологів.

Зараз клієнтами Перл є багато успішних людей з усіх континентів земної кулі. Анжела є частим гостем міжнародних астрологічних конференцій в Австралії, США та Європі.

Її відео з астрологічними гороскопами та розкладами карт Таро збирають мільйони переглядів в YouTube.

У 2023 році Анжела Перл отримала престижну нагороду для блогерів у Каннах.

7 березня Венера входить у ваш третій дім гороскопа до кінця місяця. Венера — чудова планета, планета кохання та гармонії. У вас буде дуже приємне спілкування. Можливо, ви з кимось познайомитеся, підете вчитися. З'являться однодумці. Хороша новина може бути у вашої сестри або брата. Або вони можуть приїхати до вас в гості, або ви разом поїдете кудись відпочивати, відзначати якесь свято.

11 березня — Юпітер, планета, що дарує подарунки, відкриває можливості — розвернеться в прямий рух. З 13 листопада Юпітер був ретроградним у вашому домі роботи і здоров'я. Можливо, були затримки з роботою або в питаннях здоров'я. Коли Юпітер розвернеться, все пройде легко. Наприклад, ви знайдете того лікаря, який вам потрібен, або у вас буде поліпшення здоров'я і самопочуття.

З 18 по 20 березня Меркурій з'єднується з вашим місячним північним вузлом Раху. На вас чекає підвищення в кар'єрі, розширення бізнесу, нова професія.

19 березня — молодик у другому домі грошей. З'являться нові гроші, можливість, робота, джерело доходу, підробіток.

Детальний гороскоп для Водоліїв на березень 2026 дивіться на відео:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Водолій гороскоп Водолій знак Зодіаку Водолій Анжела Перл гороскоп 2026
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

Редакційна політика
