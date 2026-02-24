Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

Віталій Кірсанов
24 лютого 2026, 10:58
Агентство зазначає, що переговорний процес вже неодноразово опинявся під загрозою зриву.
Переговори щодо України зайшли в глухий кут - Bloomberg
Переговори щодо України зайшли в глухий кут - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem ​

Коротко:

  • Цього року відбулися три раунди тристоронніх консультацій
  • Путін не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій

Президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня - дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Однак, за даними Bloomberg, поки що ніщо не вказує на готовність диктатора Володимира Путіна погодитися на умови, відмінні від його максимальних вимог.

Агентство зазначає, що переговорний процес вже неодноразово опинявся під загрозою зриву. Більш того, деякі американські чиновники в приватних бесідах визнають відсутність сигналів про те, що Москва готова пом'якшити свою позицію.

відео дня

Цього року відбулися три раунди тристоронніх консультацій в Абу-Дабі та Женеві, однак вони не принесли відчутного результату. При цьому європейські партнери України фактично виключені з процесу, незважаючи на те, що саме вони значною мірою фінансують закупівлі озброєнь після того, як Трамп скоротив військову підтримку з боку США.

За інформацією джерел, діалог між Україною, США і Росією формально залишається конструктивним, але по суті опинився в глухому куті. Як повідомив представник НАТО, Москва і Вашингтон фактично намагаються перекласти відповідальність за поступки один на одного. Переговори координують спецпосланець США Стівен Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. За оцінкою джерела, результат може означати або відмову Росії від частини своїх "червоних ліній", включаючи повний контроль над східним Донбасом, або ослаблення підтримки України з боку США.

Ключові розбіжності

Незважаючи на серйозні втрати на фронті і наростаючий економічний тиск, Путін не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій, включаючи райони Донецької області, які російським військам не вдалося повністю зайняти. Москва також наполягає на збереженні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під її окупацією з початку вторгнення.

Україна, у свою чергу, відкидає вимоги про виведення військ з Донбасу і пропонує зафіксувати припинення вогню по поточній лінії фронту. Сполучені Штати висунули ініціативу створення в регіоні вільної економічної зони і надання Києву гарантій безпеки на випадок нових атак.

Остаточного рішення щодо майбутнього атомної станції поки немає. Американська сторона запропонувала модель тристороннього поділу контролю, проте Київ виступає проти будь-якого формату спільного управління з Росією, допускаючи лише можливість американської участі.

Ризики затяжної війни

Серед побоювань союзників України - сценарій, за якого Москва погодиться на формальне перемир'я, дозволивши Трампу оголосити про дипломатичний успіх, але при цьому продовжить тиск через гібридні методи, включаючи саботаж і втручання у внутрішні процеси країни.

Старший науковий співробітник Центру "Росія - Євразія" Фонду Карнегі Тетяна Станова вважає, що при збереженні нинішньої влади в Кремлі і відсутності масштабних внутрішніх потрясінь війна може тривати. На її думку, російське керівництво не готове йти на серйозні поступки навіть в умовах затяжної фінансово-економічної кризи.

Чи змінять США підхід до переговорів з РФ - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявив, що позиція США щодо війни в Україні навряд чи зміниться. За його словами, США поки не готові переходити до реального жорсткого тиску на Росію, зберігаючи ключовий контроль у структурах НАТО і над стратегічними силами, зокрема ядерною зброєю.

Рейтерович вважає, що Сполучені Штати поступово перекладають відповідальність за врегулювання війни на Європу. Водночас Вашингтон продовжує працювати і розраховує на результат, однак до переходу до дійсно жорсткого тиску на Росію американська сторона поки що не готова.

Мирні переговори - що відомо

Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, істотно розходяться. Зеленський заявив, що Україна не піде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

За словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Левітт, в ході останніх переговорів обидві сторони досягли значного прогресу.

Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня і підкреслив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив надію, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.

Як повідомляв Главред, Україна, США і Росія досягли прогресу щодо механізму припинення вогню під час тристоронніх переговорів у Женеві. За даними джерела CNN, сторони змогли просунутися у визначенні того, як саме буде працювати режим припинення вогню.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg – американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один з провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін новини України новини України та світу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Висока вода наближається: Київ на низку регіонів попередили про загрозу потопів

Висока вода наближається: Київ на низку регіонів попередили про загрозу потопів

11:05Україна
Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

10:58Україна
Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни

Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни

10:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Останні новини

11:45

Як часто потрібно мити підлогу: помилки псують паркет, плитку і ламінат

11:42

Не лише троянди: які квіти найкраще підходять для онлайн-бізнесу

11:36

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

11:33

"Зміни в ньому точно бачу": Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ

11:32

Час спилювати чи ні: як визначити, чи дерево померлоВідео

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
11:30

Наречена здивувала друзів і гостей несподіваним проханням: що вона попросила

11:05

Замах на Юсова: Росія прагне знищити саме затятих проукраїнських діячів, - Жданов

11:05

Висока вода наближається: Київ на низку регіонів попередили про загрозу потопів

10:58

Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

Реклама
10:56

Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни

10:49

Чоловік покійної Фріске просить допомоги з сином

10:43

"Роки болю": українські знаменитості згадали 24 лютого 2022 року

10:43

Трамп хоче ефектного фіналу війни: Зеленський сказав, що не влаштовує Київ

10:17

Наташа Корольова помстилася чоловікові за публічне приниження: "Злий був"

09:56

Як чотири роки повномасштабної війни змінили Зеленського та Путіна - Sky News

09:55

Перемога РФ не вирішена: WSJ виділило п'ять висновків через чотири роки війни

09:55

"Іноді страшно": Володимир Зеленський зробив зізнання про дочку

09:27

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

09:02

Грошовий прорив березня: три знаки зодіаку притягнуть багатство як магніт

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 24 лютого (оновлюється)

Реклама
08:41

Зеленський вперше показав свій бункер і зробив важливу для українців заяву

08:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 лютого (оновлюється)

08:29

РФ атакувала Запоріжжя та райони: окупанти завдали понад 900 ударів за добуФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Всупереч планам Кремля: Сили оборони просунулися на важливих ділянках фронту

07:27

УЗ терміново змінила графіки в шести регіонах: поїзди не доїжджають до кінцевих станцій

07:05

Зеленський жорстко відповів на ідею поступок щодо Донбасу

06:20

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяцьВідео

06:18

Великий піст 2026: які продукти під забороною і чим себе можна побалувати

06:10

Суд скасовує тарифи Трампа: що це означає для нашої війни?Погляд

05:50

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

05:15

Наталка Денисенко гостро висловилася про конкуренток: "Буде звучати самовпевнено"

04:41

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

04:07

"Розумна футболка" виявляє небезпечні хвороби: вчені здивували неймовірним відкриттям

03:12

7 несподіваних звичок, які повільно руйнують психіку: більшість не здогадується

02:37

Завжди на крок попереду: які знаки зодіаку вирізняються геніальністю та інтуїцією

02:18

Прибирати павутину - замало: як позбутися павуків раз і назавждиВідео

02:00

Володимир Зеленський розповів про своє життя: "Діти з бабусею"

01:30

Сильна розсада з першого дня: як підготувати паростки до будь-яких стресівВідео

01:30

Вже не та Вера: 76-річна Вонг приголомшила новим виходом у світ

Реклама
00:39

Серія вибухів та понівечені будинки: РФ вдарила по Запоріжжю, є постраждаліФотоВідео

00:01

Росія змінює пріоритети: експерт розкрив ключові цілі Кремля на 2026 рік ексклюзив

23 лютого, понеділок
23:52

Відключення електроенергії в Києві та області 24 лютого: що відомо про графіки

23:51

Після чуток про роман з Еністон: Педро Паскаля застукали з ймовірним бойфрендом

23:22

Максима Галкіна запросили до шведської родини - подробиці

23:02

Години оновлено: як у Дніпрі та області вимикатимуть світло 24 лютого

22:57

Віталій Козловський готується вдруге стати батьком

22:52

Кількість відключень світла зросте - нові графіки для Черкаської області на 24 лютого

22:51

Колишня дружина Потапа публічно розповіла про стосунки з ним

22:27

Вирішує проблему з порога: один простий кухонний продукт творить справжні дива

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти