Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

Переговори щодо України зайшли в глухий кут - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem ​

Коротко:

Цього року відбулися три раунди тристоронніх консультацій

Путін не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій

Президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня - дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Однак, за даними Bloomberg, поки що ніщо не вказує на готовність диктатора Володимира Путіна погодитися на умови, відмінні від його максимальних вимог.

Агентство зазначає, що переговорний процес вже неодноразово опинявся під загрозою зриву. Більш того, деякі американські чиновники в приватних бесідах визнають відсутність сигналів про те, що Москва готова пом'якшити свою позицію.

Цього року відбулися три раунди тристоронніх консультацій в Абу-Дабі та Женеві, однак вони не принесли відчутного результату. При цьому європейські партнери України фактично виключені з процесу, незважаючи на те, що саме вони значною мірою фінансують закупівлі озброєнь після того, як Трамп скоротив військову підтримку з боку США.

За інформацією джерел, діалог між Україною, США і Росією формально залишається конструктивним, але по суті опинився в глухому куті. Як повідомив представник НАТО, Москва і Вашингтон фактично намагаються перекласти відповідальність за поступки один на одного. Переговори координують спецпосланець США Стівен Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. За оцінкою джерела, результат може означати або відмову Росії від частини своїх "червоних ліній", включаючи повний контроль над східним Донбасом, або ослаблення підтримки України з боку США.

Ключові розбіжності

Незважаючи на серйозні втрати на фронті і наростаючий економічний тиск, Путін не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій, включаючи райони Донецької області, які російським військам не вдалося повністю зайняти. Москва також наполягає на збереженні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під її окупацією з початку вторгнення.

Україна, у свою чергу, відкидає вимоги про виведення військ з Донбасу і пропонує зафіксувати припинення вогню по поточній лінії фронту. Сполучені Штати висунули ініціативу створення в регіоні вільної економічної зони і надання Києву гарантій безпеки на випадок нових атак.

Остаточного рішення щодо майбутнього атомної станції поки немає. Американська сторона запропонувала модель тристороннього поділу контролю, проте Київ виступає проти будь-якого формату спільного управління з Росією, допускаючи лише можливість американської участі.

Ризики затяжної війни

Серед побоювань союзників України - сценарій, за якого Москва погодиться на формальне перемир'я, дозволивши Трампу оголосити про дипломатичний успіх, але при цьому продовжить тиск через гібридні методи, включаючи саботаж і втручання у внутрішні процеси країни.

Старший науковий співробітник Центру "Росія - Євразія" Фонду Карнегі Тетяна Станова вважає, що при збереженні нинішньої влади в Кремлі і відсутності масштабних внутрішніх потрясінь війна може тривати. На її думку, російське керівництво не готове йти на серйозні поступки навіть в умовах затяжної фінансово-економічної кризи.

Чи змінять США підхід до переговорів з РФ - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявив, що позиція США щодо війни в Україні навряд чи зміниться. За його словами, США поки не готові переходити до реального жорсткого тиску на Росію, зберігаючи ключовий контроль у структурах НАТО і над стратегічними силами, зокрема ядерною зброєю.

Рейтерович вважає, що Сполучені Штати поступово перекладають відповідальність за врегулювання війни на Європу. Водночас Вашингтон продовжує працювати і розраховує на результат, однак до переходу до дійсно жорсткого тиску на Росію американська сторона поки що не готова.

Мирні переговори - що відомо

Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, істотно розходяться. Зеленський заявив, що Україна не піде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

За словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Левітт, в ході останніх переговорів обидві сторони досягли значного прогресу.

Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня і підкреслив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив надію, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.

Як повідомляв Главред, Україна, США і Росія досягли прогресу щодо механізму припинення вогню під час тристоронніх переговорів у Женеві. За даними джерела CNN, сторони змогли просунутися у визначенні того, як саме буде працювати режим припинення вогню.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg – американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один з провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

