Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Противник продовжує активну фазу наступу і намагається оточити підрозділи Сил оборони безпосередньо в місті.

Окупанти намагаються оточити / Колаж: Главред, фото: скриншот

Армія країни-агресорки РФ намагається оточити українські сили у вщент зруйнованому Вовчанську Харківської області.

Окупанти тиснуть на місто із флангів у районі сусідніх сіл Вовчанські Хутори, Вільча, Синельникове. Про це розповів начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коcсе в етері "Ми-Україна".

За словами військового, окупанти не припиняють тиснути на українські позиції у Вовчанську з квітня 2024 року. Однак успіхів війська РФ не мають, адже українські воїни відбивають атаки та завдають противнику колосальних втрат.

"З середини квітня минулого року ворог постійно тисне на певних ділянках фронту, саме біля міста Вовчанськ, в самому місті Вовчанськ. Тобто, всі ми знаємо, що Вовчанськ давно став руїнами, саме місто. Тому ворог намагається захопити, оточити певні Сили оборони в самому місті, намагається пройти з різних флангів, тобто, з одного боку, з іншого боку, тисне в районі населеного пункту Вовчанські Хутори, тобто, це зі східного боку міста Вовчанськ. Вони постійно намагаються захопити будь-яку ділянку фронту, будь-яку територію", - каже військовий.

Коссе нагадав, що центр Вовчанська росіяни знищили ще півтора року тому. Нині бої точаться вже не в міській забудові, яка повністю знищена російськими ударами, а на південних околицях Вовчанська. Військовий вказав, що раніше Сили оборони могли використовувати підвали багатоповерхівок як укриття, однак зараз вони зруйновані.

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, головним напрямком удару країни-агресора Росії під час наступу у 2026 році буде Запоріжжя.

Запорізьку область Росія має намір захопити в її адміністративних кордонах. А місто Запоріжжя російські війська спробують взяти в оточення. Якщо в 2022 році Росія стирала артилерією міста з лиця землі, а потім захоплювала їх, то зараз у неї немає сил, щоб захопити велике місто таким чином. Тому вона буде намагатися оточити Запоріжжя, щоб так витіснити звідти наші війська.

Нагадаємо, Главред писав, що російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року - у річницю початку повномасштабного вторгнення - продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Раніше стало відомо, що у Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Напередодні аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у Дніпропетровській області.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Бригада "Форпост" Бригада "Форпост" — це бойове з’єднання Державної прикордонної служби України, сформоване на основі Краматорського прикордонного загону, який із 2015 року виконував завдання на передових позиціях Донеччини. У листопаді 2024 року загін був розширений і приєднався до "Гвардії наступу", отримавши статус бригади "Форпост".

