Графіки для Києва та області: що відомо про відключення електроенергії 27 лютого

Розподілу на підгрупи не буде: для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому час відсутності світла може відрізнятися.

Оприлюднено графіки відключень для Києва та області / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

Вводяться тимчасові обмеження на подачу електроенергії

Час відсутності світла може відрізнятися в одному районі

У Києві вводяться тимчасові обмеження на подачу електроенергії в п'ятницю, 27 лютого, у зв'язку з масовими обстрілами РФ.

Компанія ДТЕК опублікувала оновлені графіки відключень на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Цього разу звичного поділу на підгрупи не буде: для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому час відсутності світла може відрізнятися навіть між сусідніми вулицями в одному районі.

Жителям міста рекомендують заздалегідь уточнювати актуальну інформацію за своєю адресою через офіційні канали компанії — Telegram, Viber або на сайті постачальника електроенергії, щоб мінімізувати незручності.

/ ДТЕК

Для Київської області 27 лютого відключення будуть проходити за раніше встановленими чергами, порядок яких залишається без змін. Рекомендується планувати використання електроенергії з урахуванням графіків, щоб знизити ризики перебоїв і зберегти роботу побутової техніки.

/ alerts.org.ua

Відключення електроенергії: ключова інформація

Енергетична система України залишається під високою напругою. Ремонтні бригади цілодобово усувають пошкодження на об'єктах, що постраждали в результаті обстрілів. У Міністерстві енергетики України зазначили, що після останньої великої атаки РФ і проведення засідання штабу з ліквідації її наслідків у Києві та області мережа продовжує функціонувати, але зараз працює на межі своїх можливостей.

/ Главред

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

