"Я закохана": Катерина Кухар розкрила таємницю особистого життя

Коротко:
- Катерину Кухар підозрюють у розставанні з Олександром Стояновим
- Балерина підігріла чутки заявою про закоханість
Зірок українського балету Катерину Кухар і Олександра Стоянова з осені 2023 року підозрюють у розставанні, проте пара і сьогодні "тримає оборону" у всьому, що стосується їхнього особистого життя - разом чи окремо.
У недавньому коментарі для "Наодинці з Гламуром" Кухар пояснила свою позицію: все життя вона провела на сцені, напоказ, а зараз в її житті настав момент, коли дещо їй хочеться зберегти і тільки для себе. Також Катерина згадала, що сьогодні в її серці все ж живе кохання.
"Так, я закохана. Як завжди в принципі. Але хочу сказати, що все своє життя я жила для глядача, а зараз мені дуже хочеться своє особисте залишити за лаштунками. Бо я дуже тримаю свої кордони зараз", - каже балерина.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про сувору заборону в родині Віталія Козловського. Артист, який виховує дворічного сина, зізнався, як ця деталь вплинула на Оскара.
Також українська співачка і представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA зізналася, що має психічний розлад, і розповіла про свою боротьбу.
Читайте також:
- Вітчим був "діджеєм": Дорофеєва розповіла про дитинство в російськомовному середовищі
- Зірка "Жіночого кварталу" розкрила подробиці про нареченого: "Так кайфово"
- Ми б уже зламали ворогу хребет: Хливнюк сказав, чому ще не вдалося розбити окупантів
Про персону: Катерина Кухар
Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред