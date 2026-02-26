"Я закохана": Катерина Кухар розкрила таємницю особистого життя

Прима-балерина порушила мовчання.

Зірок українського балету Катерину Кухар і Олександра Стоянова з осені 2023 року підозрюють у розставанні, проте пара і сьогодні "тримає оборону" у всьому, що стосується їхнього особистого життя - разом чи окремо.

У недавньому коментарі для "Наодинці з Гламуром" Кухар пояснила свою позицію: все життя вона провела на сцені, напоказ, а зараз в її житті настав момент, коли дещо їй хочеться зберегти і тільки для себе. Також Катерина згадала, що сьогодні в її серці все ж живе кохання.

"Так, я закохана. Як завжди в принципі. Але хочу сказати, що все своє життя я жила для глядача, а зараз мені дуже хочеться своє особисте залишити за лаштунками. Бо я дуже тримаю свої кордони зараз", - каже балерина.

Про персону: Катерина Кухар Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

