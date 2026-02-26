Рус
Магнітна буря атакує Україну: як довго бушуватиме 5-бальний шторм

Анна Косик
26 лютого 2026, 12:11
Сонячний вітер спровокував затяжну атаку на Україну.
Прогноз магнітних бур в Україні / Фото: згенероване ШІ

Ви дізнаєтесь:

  • Наскільки сильна сьогодні магнітна буря
  • Коли знизиться активність сонця

Високошвидкісний потік з великої корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру. Підвищена геомагнітна ситуація спричинила магнітну бурю, яка розтягнеться до кінця дня, 26 лютого.

Про це повідомила Британська геологічна служба. За її даними сьогодні можливі періоди підвищеної активності, але вже 27 та 28 лютого магнітна буря вщухне.

відео дня
прогноз магнитных бурь
Прогноз магнітних бур 26-28 лютого / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 5,1, що відповідає червоному рівню, тобто сильним магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C1.

прогноз магнитных бурь
Магнітна буря 26 лютого / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Вплив магнітних бур на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Серед поширених симптомів також:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
  • Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
