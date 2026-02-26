Трамп озвучив амбітні терміни завершення війни в Україні в розмові із Зеленським

Президенти США та України провели телефонну розмову. Джерела Axios назвали бесіду "дуже дружньою та позитивною".

Трамп і Зеленський вперше поговорили після Давосу / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Трамп і Зеленський провели телефонну розмову

Розмова тривала близько 30 хвилин і стала першою після зустрічі лідерів у Давосі

Трамп заявив про бажання якомога швидше домогтися завершення війни

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Як повідомляє Axios з посиланням на українського чиновника і два поінформованих джерела, бесіда відбулася на наступний день після четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і за день до зустрічі посланців Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа з переговорною командою Зеленського в Женеві.

За даними видання, розмова тривала близько 30 хвилин і стала першим контактом лідерів США і України після їхньої зустрічі в Давосі. Джерела охарактеризували її як "дуже дружню і позитивну".

Під час бесіди Зеленський висловив надію, що війна може завершитися вже цього року. У відповідь Трамп зазначив, що конфлікт триває занадто довго, і заявив, що хотів би домогтися його закінчення протягом місяця.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і що він хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", - пише видання.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Завершення війни в Україні - що відомо

Як писав Главред, за даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня - дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Однак, поки що ніщо не вказує на готовність диктатора Володимира Путіна погодитися на умови, відмінні від його максимальних вимог.

Зеленський прокоментував наміри адміністрації Білого дому та особисто президента Трампа завершити війну РФ проти України до 4 липня.

"Я можу лише підтримати, якщо про це сказав президент Сполучених Штатів Америки. Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко змінюється", - сказав він.

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес припустив, що президент США Дональд Трамп уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про свої домовленості з Москвою.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності, які існують на мирних переговорах за участю США і Росії. Зокрема, Трамп хоче, щоб Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки. В ідеалі підписання має відбутися на великій церемонії, що ознаменує закінчення війни.

Чого Путін досяг в Україні: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Росія не досягла проривів у війні проти України та зіткнулася зі стратегічним провалом.

"Результат чотирьох років "великої війни" для Росії — це стратегічний провал", — сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Експерт також заявив про наростаючу кризу всередині Російської Федерації. За його словами, в самій Росії все частіше лунають оцінки про можливі серйозні економічні проблеми вже в найближчі місяці. Жданов стверджує, що в російських соцмережах з'являються питання про доцільність початку війни проти України.

"У Росії не було та немає проривів. Все, чого вона домоглася в Україні, - це стратегічний провал, здатний привести до незворотних процесів всередині РФ", - підкреслив він.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

