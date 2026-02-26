Рус
"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

Руслан Іваненко
26 лютого 2026, 20:35
Американський спецпосланець заявив про необхідність жорстких безпекових механізмів за участі США та європейських союзників.
Вашингтон допускає можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Ключові тези:

  • Мир неможливий без гарантій безпеки Україні
  • США і Європа мають забезпечити контроль угоди
  • Територіальні питання залишать лідерам держав

Спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви. Про це повідомляє New York Post.

За його словами, ключовою умовою дипломатичного врегулювання має стати реальне та довготривале забезпечення миру.

відео дня

"Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - заявив він.

Переговори у Женеві

Зазначається, що Віткофф разом із Джаред Кушнер у Женеві провів повторні переговори з українською делегацією. Під час зустрічей сторони також обговорювали економічну підтримку та післявоєнне відновлення України.

"Разом з економічною командою уряду ми ретельно опрацюємо пакет заходів щодо забезпечення процвітання: механізми економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій та рамки довгострокового співробітництва", - сказав посланець.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна

Віткофф також висловив упевненість у можливості особистої зустрічі президента України Володимир Зеленський із главою Кремля Володимир Путін, назвавши її потенційним проривом у процесі врегулювання війни.

"Ми вважаємо, що спочатку спробували вирішити інші питання, а потім залишити питання про територію на розсуд лідерів. Попереду велика робота над територіальним питанням - нам потрібно розглянути різні концепції і безліч варіантів".

Можливе залучення президента США до саміту

За словами спецпосланця, у разі проведення такого саміту не виключається ще одна зустріч за участю президента США, однак говорити про це поки передчасно.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам знайти правильне рішення, правильне мирне рішення, щоб одного дня всі у вашій країні могли жити в мирі", - заявив посланець.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Зрушення в переговорах з РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори між Україною та Росією за участі США проходять складно, проте дипломатичний процес наближається до критичної стадії. Він наголосив, що Україна прагне справедливого миру, адже відсутність відповідальності для агресора підвищує ризик повторної війни.

"Перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і наближаємося до моменту, коли всім сторонам доведеться ухвалювати остаточні рішення – продовжувати війну чи переходити до миру. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе", – сказав Буданов

Переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Зеленський зазначив, що команди активно працюють над переговорним процесом, і висловив вдячність за зусилля та залученість до роботи задля завершення війни.

Крім того, у Женеві розпочалась двостороння зустріч української та американської делегацій у межах переговорного процесу. Зокрема, сторони планують обговорити підготовку до наступного раунду перемовин за участі Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Нагадаємо, що видання CNN писало, що Україна, США та країна-агресорка Росія досягли прогресу в питанні механізму припинення вогню. Водночас політичні переговори все ще були напруженими.

Про джерело: New York Post

New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

