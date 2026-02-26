Рус
Різкий поворот на весну: як зміниться погода у Дніпрі вже цим вихідними

Руслан Іваненко
26 лютого 2026, 21:29
На початку березня температура повітря у Дніпрі підвищиться до весняних показників
Погода
Синоптики прогнозують поступове потепління у Дніпрі / Фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кінець лютого у Дніпрі — без опадів
  • Температура зросте від морозів до +8°C
  • Весна почнеться сонячною та теплою погодою

Останні дні лютого та початок календарної весни у Дніпрі минуть без істотних опадів, однак погода залишатиметься нестабільною через помітні температурні коливання.

За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від нічних заморозків наприкінці зими до комфортних весняних +8°C уже на початку березня.

відео дня

П'ятниця, 27 лютого: Ясний день та прохолодний вечір

Кінець робочого тижня порадує дніпрян сонячною погодою. З самого ранку небо буде ясним, і лише під вечір можлива поява хмар. Температурні показники протягом дня коливатимуться від 0°C до +3°C, проте через вологість та північно-західний вітер (до 3.4 м/с) відчуватиметься як легкий мороз — від -4°C до 0°C. Опадів не передбачається, а атмосферний тиск залишатиметься стабільним (758-759 мм рт. ст.).

У народі цей день пов’язували з пологами: повитухи приймали гостей із подарунками, а хороша погода пророкувала сильні морози.

Погода в Дніпрі 27 лютого
Погода в Дніпрі 27 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 28 лютого: Похмурий фінал зими

Останній день лютого в Дніпрі буде хмарним. Небо затягнеться хмарами з самого ранку і залишатиметься таким до пізнього вечора.

Ніч та ранок будуть досить холодними — стовпчики термометрів опустяться до -1°C...-3°C (відчуватиметься як -5°C). Вдень повітря прогріється до +2°C...+3°C. Вітер стихне до мінімальних значень, а ймовірність опадів залишається низькою — лише 2%.

За народними прикметами, швидке танення снігу обіцяло хороший сінокіс, а погоду цього дня пов’язували з передбаченням осінньої погоди.

Погода в Дніпрі 28 лютого
Погода в Дніпрі 28 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 1 березня: Весна за розкладом

Перший день березня обіцяє справжній весняний настрій. Хоча ранок може бути дещо похмурим, вже пообіді хмари розсіються, і місто заллє яскраве сонце. Це буде найтепліший день вихідних: денна температура сягне позначки +8°C (відчуватиметься як +6°C).

Вечір також буде приємним із температурою близько +6°C. Схід сонця у перший день весни відбудеться о 06:22, а тривалість дня продовжить стрімко зростати.

Народні прикмети нагадують: погоду першого березня пов’язували з напрямком вітру — північний віщував холодну весну, східний — суху, західний — мокру, південний — теплу.

Погода в Дніпрі 1 березня
Погода в Дніпрі 1 березня / Фото: скріншот sinoptik

Якою буде погода у березні

За прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2026 року погодні умови в Україні загалом відповідатимуть кліматичній нормі. Середньомісячна температура повітря очікується в межах 1–7 °C, водночас у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині показники можуть перевищити норму на 1,5–2,5 °C.

Кількість опадів протягом місяця прогнозується на рівні 30–53 мм, тоді як у Карпатському регіоні та на Закарпатті вона може сягати 53–98 мм. За багаторічними спостереженнями, абсолютний мінімум температури у березні в Україні може знижуватися до -39 °C, а максимальні значення — підвищуватися до +24 °C.

Перехід середньодобової температури через позначку 0 °C, що свідчить про стійке потепління, відбуватиметься у різні терміни — від лютого до березня залежно від регіону країни.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, у березні в Тернопільській області очікується тепліша за норму погода: середня температура +3…+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь та мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди погода на вихідні Погода в Дніпрі
