Росіяни атакували Одещину: зруйновано дитсадок, є поранені, серед них дитина

В результаті атаки зруйнувано будівлю дитячого садочка, пошкоджено портові резервуари, лікарню та житловий будинок.

Наслідки атаки на Одещину в ніч на 27 січня / Колаж: Главред, фото: ОВА

Головне:

Росіяни вкотре атакували Одеську область

Внаслідок ударів пошкоджено цивільну, портову та промислову інфраструктуру

Постраждали двоє людей, серед них 3,5-річна дівчинка

У ніч на 27 лютого, окупаційна армія РФ ударними безпілотниками обстріляла цивільну, портову та промислову інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російських ударів поранені дві людини, серед яких маленька дівчинка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, постраждали двоє людей - 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

За його словами, росіяни зруйнували будівлю дитячого садочка.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені портові резервуари та будівельний кран. Також понівечені фасад і скління житлового будинку, автомобілі, медичний заклад.

Як РФ змінить тактику обстрілів - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, окупанти атакували дронами Запоріжжя. В результаті удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток. Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Також армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки отримав пошкодження об'єкт енергетики на півдні регіону.

Шахед / Інфографіка: Главред

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

