"Потім працював з Лорак": EL Кравчук розкрив причину відмови Кіркорову

Співака активно запрошували на російську сцену.

EL Кравчук відмовив Філіпу Кіркорову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, скрін з відео

Філіп Кіркоров хотів взяти під крило EL Кравчука

Чому артист відмовився

Український співак EL Кравчук розповів про свою невдалу співпрацю з російською зіркою Філіпом Кіркоровим, який пізніше підтримав терористичне вторгнення РФ в Україну. Як зізнався артист в інтерв'ю РБК-Україна, багатьох талантів з України заманювали до Росії великими грошима.

За словами EL Кравчука, Кіркоров звертався до нього з пропозицією співпраці, коли його кар'єра досягала піку. Артист не зацікавився обіцянками російської зірки, який пізніше взяв під крило зрадницю Ані Лорак.

"Мене запрошували, були люди, хто був зацікавлений у цьому. Філіп Кіркоров, який потім працював з Лорак, колись почав цю розмову зі мною", — розповів співак.

Філіп Кіркоров допомагав Ані Лорак / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

EL Кравчук зізнався, що не пошкодував про своє рішення відмовитися від перспектив у російському шоу-бізнесі. З самого початку він відчував, що його творчий шлях буде на батьківщині.

"Я дуже щасливий, що не зробив цих кроків. Я якось відчував інтуїтивно, що згодився там, де народився, а не просто шукаючи якісь хороші шляхи або багато грошей... На першому місці творчість, люди, характер, особистість, розвиток, а потім вже гроші. Так завжди було", — підкреслив артист.

El Кравчук інтерв'ю / фото: instagram.com, EL Кравчук

Також співак розповів про причину свого несподіваного на той час рішення. Він згадав, що з колегами-артистами пообіцяв створювати якісну українську музику.

"Тоді ми домовилися: якщо робимо дійсно українську музику, давайте ми всі — Іра Білик і я — будемо співати. Це була розмова, не просто інтуїтивне рішення. Перший мій крок українською мовою, і всі основні кроки українською мовою, хоча, скажу чесно, що вплив співати російською був", — підсумував EL Кравчук.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

