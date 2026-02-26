В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

У Росії нібито немає чітких термінів завершення, а російська сторона зосереджена лише на виконанні своїх завдань, зазначив Лавров.

В Кремлі заявили про терміни завершення війни

В Кремлі заявили про існування завдань в контексті війни проти України

У Росії немає термінів щодо завершення війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати. Про це він сказав у коментарі російських пропагандистських ЗМІ.

Він також цинічно додав, що саміт президентів Володимира Зеленського та російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна можливий лише після завершення контактів делегацій, "щоб поставити крапку".

"У РФ немає термінів для завершення війни в Україні. Ви чули, щоб ми щось говорили про дедлайни? У нас є завдання, і ми перебуваємо в процесі їх реалізації", - сказав поплічник російського воєнного злочинця Путіна.

Про те, про які саме завдання йдеться, Лавров уточнювати не став.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, активна фаза бойових дій навряд чи завершиться у 2026 році на умовах, які були б прийнятними для України, а справедливе завершення війни можливе щонайменше за кілька років. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він зазначив, що стратегічною метою Росії залишається знищення України як держави та придушення української національної ідентичності, тому наразі відсутні передумови для швидкого завершення війни на справедливих умовах. Водночас припинення бойових дій могло б статися значно швидше лише у випадку прийняття Україною російських вимог і фактичної капітуляції.

"Якщо ж ми говоримо про припинення бойових дій на наших умовах, то це можливо років через два, не менше. Лише до кінця 2027 року можуть скластися умови, коли РФ буде змушена піти на реальні переговори і приймати наші умови", - додав Жданов.

План війни України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Женеві відбулася двостороння зустріч представників України та США в межах переговорного процесу, під час якої сторони зосередилися на підготовці до наступного етапу перемовин із залученням Росії. Про початок консультацій повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Водночас у США наголошують, що російсько-українська війна не має суто військового вирішення, однак терпіння американського президента Дональда Трампа щодо затягування процесу не є безмежним. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також вважають, що Росія наразі не демонструє реальної зацікавленості у предметних мирних переговорах і натомість готується до тривалого протистояння.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

