'Путін намагається приховати': в Раді заявили про гучний провал РФ у війні

Росія зазнає стратегічного провалу у війні проти України, а її початкові плани значно перевищували заявлені цілі на Донбасі, зазначив нардеп Костенко.

В Раді заявили про грандіозний провал планів Кремля у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Вторгнення Росії до України обернулось провалом

Війська РФ вже зазнають значних втрат

РФ намагається отримати Донбас шляхом переговорів

Попри заяви Кремля про продовження так званої "спеціальної військової операції", дедалі більше ознак свідчать про стратегічний провал початкових планів Росії у війні проти України. Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Росіяни точно розуміють, що в них провал. Вони не збиралися воювати так довго і не планували таких втрат. Вони хотіли, щоб усе було як у Криму: зайшли, заблокували військові об'єкти, десь вивели людей, отримали підтримку. Хто не підтримав – того виганяли через кордон або засуджували, потім переслідували. Це була їхня тактика після Криму, але цього разу вона не спрацювала", - сказав він.

Костенко зазначив, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, якщо відлік вести від відкритого вторгнення, а не з 2014 року. За цей час, попри офіційне рішення Росії розпочати масштабну агресію, поставлених цілей вона не досягла. Тепер, за його словами, Москва намагається змінити риторику і представити ситуацію так, ніби головною метою з самого початку був лише Донбас і так звані "ДНР" (террористическая организация. - ред.) та ЛНР. Водночас, як він наголосив, дані розвідки та загальна картина подій свідчать про інше.

На початку вторгнення російські війська намагалися швидко взяти Київ, лунали заяви про захоплення столиці за кілька днів. Наступ вівся з півночі, зокрема з боку Сумщини, а також із південного напрямку. Тому, за його оцінкою, тема Донбасу та псевдореспублік була лише прикриттям, тоді як реальна мета полягала в окупації всієї України.

Далі, за словами народного депутата, у планах Росії могло бути встановлення контролю над Молдовою, приєднання Придністров’я і створення загрози для Європи з поступовим відновленням впливу на країни Східної Європи, які раніше входили до Варшавського договору. Країни Балтії, на його думку, також залишаються в зоні ризику. Отже, початкові наміри Кремля були значно ширшими.

Водночас, за словами Костенка, зараз російська армія зазнає значних втрат. Якщо оцінювати просування на Донбасі, йдеться лише про кілька відсотків території області, що є незначним результатом з огляду на масштаби залучених сил. У загальноукраїнському вимірі окупована площа більша, однак із літа чи осені 2022 року просування майже відсутнє.

"А Путін і його командири, щоб сховати цей провал, намагаються перекривати його тактичними досягненнями. Мовляв, "взяли 100 метрів" на одному напрямку, "взяли якесь селище" на іншому і подають це так, ніби йдеться про масштаби Другої світової, коли звільняли міста, області, держави", - сказав нардеп.

Тому, на думку нардепа, стратегічно це виглядає як провал. Загалом же метою Москви було не лише територіальне захоплення, а й встановлення політичного контролю над Україною, хоча її плани неодноразово коригувалися.

"Вони вже працюють собі в мінус. І намагаються зіграти так, щоб захопити Донбас малою кров'ю. Не стільки на полі бою, скільки дипломатичним шляхом, спробувати виманити його у нас, видурити у нашої влади. Не те щоб за підтримки наших партнерів, а через закриті очі наших партнерів, які іноді спонукають нас до цього, або просто нічого не говорять", - резюмує він.

Чи піде Росія на завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, Росія намагається реалізувати власний сценарій завершення війни, який передбачає незаконне закріплення контролю над окупованими територіями та подальший перехід конфлікту у фазу протистояння низької інтенсивності. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, навіть українська влада визнає, що досягнення повного й стабільного припинення вогню наразі малоймовірне, оскільки провокації та обстріли можуть тривати за сценарієм, подібним до подій періоду до 2022 року.

Експерт також підкреслив, що справжнє завершення війни можливе лише за умови усунення її ключових причин.

"А першопричина полягає в тому, що Російська імперія не може пережити існування незалежної України. Відповідно, повинен залишитися лише один. Поки існують дві держави, цей конфлікт буде постійно переходити з активної фази в пасивну і навпаки", - вказав він.

Проєкт мирного плану / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про нові зміни на фронті. Зокрема, російські війська змогли просунутися на окремих ділянках у Донецькій області. Про актуальну ситуацію на передовій портал поінформував 26 лютого.

Також повідомляється, що російська окупаційна армія завдала удару по дамбі поблизу населеного пункту Осикове на Донеччині, застосувавши керовану авіабомбу великої потужності. За оцінками аналітиків, такими діями противник намагається ускладнити логістичне забезпечення українських Сил оборони в районі Костянтинівки.

Крім того, російські війська продовжують спроби оточення українських підрозділів у зруйнованому Вовчанську на Харківщині. Тиск на місто здійснюється з флангів, зокрема з напрямків населених пунктів Вовчанські Хутори, Вільча та Синельникове. Про це повідомив представник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

