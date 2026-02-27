"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

Наталка Денисенко розповіла, чому приховувала стосунки з Юрієм Савранським.

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко з'явилася на прем'єрі з Юрієм Савранським

Чому вони приховували стосунки

Українська акторка Наталка Денисенко разом зі своїм коханим Юрієм Савранським відвідала прем'єру фільму "Мавка. Справжній міф". В інтерв'ю проекту "Наодинці з Гламуром" пара розповіла, чому приховувала свої стосунки.

Як повідомила Наталка, на початку роману вона не була впевнена в тому, що хоче будувати стосунки з Юрієм. Однак дуже скоро Савранський довів актрисі, що готовий боротися за її серце.

"Ми приховували ці стосунки, тому що я певною мірою не підпускала Юру близько до себе. Я ще думала - а може ні, а може так. Але Юра показав серйозність своїх намірів. І після цього я змогла публічно оголосити: "Ось це - мій коханий", - зізналася знаменитість.

Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Партнер зірки також висловився про те, чому не хотів афішувати стосунки з відомою коханою. За словами Юрія, йому потрібно було вирішити питання, пов'язані з першим шлюбом.

"Ми з Наташею нічого особливо не приховували. Просто у мене на той момент були сімейні питання, які було б не дуже коректно висвітлювати з поваги до моєї колишньої дружини. Але цей період завершився", — прокоментував Савранський.

Також закохані запевнили, що не звертають уваги на критику і продовжать відкрито демонструвати своє кохання. Хейтерам же вони порадили перестати стежити за їхнім життям.

Наталка Денисенко про стосунки / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Заборонене кохання досі є. Комусь це може не подобатися. Дуже багато хейтерів, щось можуть писати. Але ми живемо не заради якихось коментарів", — висловився Юрій Савранський.

"Те, що ми даємо спільне інтерв'ю, це ще один привід звернутися до хейтерів: "Залиште нас у спокої. Всі, кому не подобається наша пара, відпишіться від нас. Тому що ми все одно будемо постити фотографії з обіймами, поцілунками", — підсумувала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

