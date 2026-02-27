"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

Ви дізнаєтеся:
Українська акторка Наталка Денисенко разом зі своїм коханим Юрієм Савранським відвідала прем'єру фільму "Мавка. Справжній міф". В інтерв'ю проекту "Наодинці з Гламуром" пара розповіла, чому приховувала свої стосунки.
Як повідомила Наталка, на початку роману вона не була впевнена в тому, що хоче будувати стосунки з Юрієм. Однак дуже скоро Савранський довів актрисі, що готовий боротися за її серце.
"Ми приховували ці стосунки, тому що я певною мірою не підпускала Юру близько до себе. Я ще думала - а може ні, а може так. Але Юра показав серйозність своїх намірів. І після цього я змогла публічно оголосити: "Ось це - мій коханий", - зізналася знаменитість.
Партнер зірки також висловився про те, чому не хотів афішувати стосунки з відомою коханою. За словами Юрія, йому потрібно було вирішити питання, пов'язані з першим шлюбом.
"Ми з Наташею нічого особливо не приховували. Просто у мене на той момент були сімейні питання, які було б не дуже коректно висвітлювати з поваги до моєї колишньої дружини. Але цей період завершився", — прокоментував Савранський.
Також закохані запевнили, що не звертають уваги на критику і продовжать відкрито демонструвати своє кохання. Хейтерам же вони порадили перестати стежити за їхнім життям.
"Заборонене кохання досі є. Комусь це може не подобатися. Дуже багато хейтерів, щось можуть писати. Але ми живемо не заради якихось коментарів", — висловився Юрій Савранський.
"Те, що ми даємо спільне інтерв'ю, це ще один привід звернутися до хейтерів: "Залиште нас у спокої. Всі, кому не подобається наша пара, відпишіться від нас. Тому що ми все одно будемо постити фотографії з обіймами, поцілунками", — підсумувала Наталка Денисенко.
Про особу: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
