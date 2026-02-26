Рус
Сирський назвав головні завдання для ЗСУ та розповів про тактику

Юрій Берендій
26 лютого 2026, 22:32
Сирський повідомив про робочі поїздки до бойових підрозділів, за підсумками яких визначив ключові завдання для Сил оборони України.
Сирський назвав головні завдання для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сирський відвідав зону відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу ДШВ
  • Головнокомандувач виділив основні завдання для українських військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочі зустрічі з командуванням українських підрозділів та визначив основні завдання для Сил оборони України. Про це він повідомив у дописі в Facebook.

Сирський повідомив, що працював у зонах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

відео дня

Він провів наради з керівництвом корпусів і окремих штурмових полків, під час яких з'ясував оперативну обстановку на напрямках. За підсумками зустрічей Сирський необхідні доручення для забезпечення першочергових потреб підрозділів і з’єднань, а також відзначив військовослужбовців, які проявили себе найкраще.

За його словами, українські сили й надалі дотримуються тактики активної оборони.

"Наше завдання - тримати рубежі й берегти життя наших воїнів, водночас - відновлювати контроль над українськими територіями і завдавати ворогу максимальних втрат, які і надалі мають перевищувати його поповнення", - резюмує він.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Чи варто очікувати на новий контрнаступ у 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв про підготовку нових контрнаступальних дій українських військ у 2026 році, згодом уточнивши, що на окремих напрямках такі операції вже фактично відбуваються. Водночас говорити про масштабний контрнаступ найближчим часом підстав немає, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На його думку, українська армія наразі не має достатніх ресурсів і сил для проведення повноцінної наступальної кампанії. Експерт також висловив сумнів у можливості реалізації великої контрнаступальної операції, зазначивши, що справжній контрнаступ передбачає масштаб дій на кшталт операцій у районі Куп’янська, тоді як нинішні бойові дії, за оцінками аналітиків ISW, обмежуються поверненням приблизно 200 квадратних кілометрів території.

"Причому відвойована та частина території, де була інфільтрація окупантів, і там не було ні окопів, ні позицій – там були просто схрони, де ховалися російські солдати, що просочилися через наші бойові порядки. Хоча у деяких місцях росіяни відійшли зі своїх позицій", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські партизани здійснили диверсійну операцію поблизу Севастополя, приурочену до Дня опору окупації Криму. У результаті вдалося пошкодити об’єкти зв’язку російських військ, зокрема системи, які перешкоджали роботі українських безпілотників. Про це повідомили представники руху "Атеш".

Водночас заяви російської сторони про нібито захоплення села Різдвянка у Запорізькій області не відповідають реальній ситуації — населений пункт залишається під контролем українських Сил оборони, зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Також, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, російські війська планують встановити контроль над усією територією Донецької області до кінця березня, а також розглядають подальше розширення наступальних дій на інші регіони.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Сырский Фронт
Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Огорне неземна удача: яким знакам зодіаку судилося стати на стежку щастя

Огорне неземна удача: яким знакам зодіаку судилося стати на стежку щастя

