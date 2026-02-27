'Війна триватиме як мінімум доти': Новак сказав, коли армія РФ зупиниться

У Росії має відбутися одна подія, яка може вплинути на закінчення війни в Україні.

Економіст пояснив, чому Путін зараз не здатен закінчити війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 61 ОМБр

Що сказав Новак:

Поки Путін при владі війна не закінчиться

В РФ може статися переворот після якого ситуація зміниться

Поки кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін залишається при владі, війна в Україні не закінчиться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, Путін вже не здатний, не хоче і не може зупинити війну, бо втратить все. А це, в свою чергу, стане політичною, а потім і фізичною смертю для диктатора.

"Тому війна триватиме як мінімум доти, доки Путін залишається на чолі Росії", - наголосив економіст.

Водночас не варто виключати, що внаслідок перевороту в РФ може змінитися влада. Це може статися у будь-який момент. Тоді залежно від того, хто замінить Путіна, можна буде зробити висновок, чи нова влада буде договірною.

Як може відбутися переворот в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами російського опозиціонера Ігоря Ейдмана, російський диктатор відмовився від ідеї заморозки війни за нинішньою лінією фронту і зробив ставку на військовий наступ. На тлі цього внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде досить небезпечною для Путіна.

Тому є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. У російської правлячої еліти є вже і кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак. Він пов'язаний як із пітерською частиною, з якої вийшов, так і з московською частиною верхівки.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, ідеологічні засади російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

