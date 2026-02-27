Рус
МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: куди підуть гроші

Анна Ярославська
27 лютого 2026, 08:33
Програма є частиною більш широкої фінансової рамки для покриття прогнозованого дефіциту бюджету в розмірі $136,5 млрд на чотири роки.
Юлія Свириденко, МВФ
Україна отримає $1,5 млрд вже найближчим часом – рішення МВФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/svyrydenkoy

Коротко:

  • Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму EFF
  • Перший транш очікується найближчим часом
  • Кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету

Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму фінансування (EFF) для України на 8,1 млрд доларів США. Перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів очікується вже найближчим часом. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Свириденко зазначила, що для України дуже важливо, що на п'ятий рік повномасштабної війни і на тлі системних атак РФ по енергетиці країна має гарантовану фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави.

"Програма, яку підтримує МВФ, є частиною більш широкої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів протягом чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

Програма передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.

Крім того, нова програма співпраці України з МВФ "є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки", включаючи отримання кредиту в розмірі 90 млрд євро від ЄС.

Глава Кабміну уточнила, що крім фінансування від ЄС, мова йде про фінансування від країн Великої сімки (G7), міжнародних фінансових інститутів, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

"Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу і готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації", - резюмувала Свириденко.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко - премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, у листопаді 2025 року Україна попередньо погодилася на нові вимоги Міжнародного валютного фонду, необхідні для отримання чергового кредитного траншу.

У лютому стало відомо, що Міжнародний валютний фонд вирішив скасувати попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОП, мита на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору.

Кредит для Києва на 90 млрд євро - що відомо

Європейський Союз прийняв рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга назвав рішення Європейського Союзу про надання Києву кредиту в розмірі 90 мільярдів євро безпрецедентним кроком, який свідчить про стратегічну єдність європейських лідерів у протидії російській агресії.

Пізніше стало відомо, що Будапешт виступив проти надання Києву кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Про установу: МВФ

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МВФ кредит МВФ новини України Юлія Свириденко
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
