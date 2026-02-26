Рус
Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого

Юрій Берендій
26 лютого 2026, 23:15
У Черкаській області 27 лютого запровадять погодинні графіки відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого
Графіки для Черкаської області - коли не буде світла 27 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Відключення світла в Черкаській області будуть діяти протягом всієї доби
  • Графіки діятимуть через наслідки російських ударів по ою'єктах енергетики

Завтра, 27 лютого в Черкасах та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в "Черкасиобленерго", опублікувавши години відсутності електропостачання.

У Черкасиобленерго повідомили, що обмеження діятимуть через наслідки регулярних ворожих обстрілів і наслідків попередніх масштабних ракетно-дронових ударів по енергетиці.

Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого
Графіки відключення світла в Черкаській області 27 лютого / Скріншот / Скріншот

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 21:30 – 00:00
  • 1.2: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30, 22:30 – 00:00
  • 2.1: 01:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:00
  • 2.2: 02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 22:00
  • 3.1: 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:30 – 23:00
  • 3.2: 01:30 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:30
  • 4.1: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30, 23:30 – 00:00
  • 4.2: 03:30 - 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:30 – 23:30
  • 5.1: 02:30 - 04:30, 08:00 – 10:30, 13:00 – 16:30, 19:00 – 22:30
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00, 23:00 – 00:00
  • 6.1: 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 22:00 – 00:00
  • 6.2: 04:00 – 06:00, 08:30 – 12:00, 14:30 – 18:00, 21:00 – 00:00

Крім того, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго", для підприємств і бізнесу Черкащини протягом доби запровадять графіки обмеження потужності.

Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, погодинні відключення електроенергії можуть припинитися вже навесні — орієнтовно у квітні або травні, однак у періоди пікового навантаження взимку та влітку графіки обмежень і надалі застосовуватимуться щонайменше протягом наступних трьох років. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Тим часом 26 лютого країна-агресор Росія здійснила чергову атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого частина споживачів у шести областях тимчасово залишилася без електропостачання. Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Водночас Словаччина оголосила про припинення екстрених постачань електроенергії до України. Обмеження діятиме доти, доки українська сторона не відновить транспортування нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба". Про це заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Черкаси Черкаська область Черкащина відключення Новини Черкаси відключення світла Відключення світла Черкаська область
