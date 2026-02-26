Рус
В Україні змінять дизайн 100-гривневої купюри - на що слід звернути увагу

Юрій Берендій
26 лютого 2026, 21:47
У Нацбанку повідомили про продовження оновлення дизайну національної валюти та анонсували випуск модернізованої 100-гривневої банкноти у 2026 році.
В Україні змінять дизайн 100-гривневої купюри - на що слід звернути увагу
Як буде виглядати оновлення 100-гривнева купюра / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Нацбанк оновить дизайн 100-гривневої купюри
  • На оновленій купюрі з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"

В Україні в 2026 році планується зміна дизайну 100-гривневої купюри. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону.

За його інформацією, ще в серпні 2024 року Національний банк України розпочав випуск оновлених банкнот із доповненим оформленням — на них з’явилося гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Крім того, в обіг уже надійшли купюри номіналом 50, 500 та 1000 гривень. Торік також з’явилися модернізовані 20 гривень, а з 25 лютого в межах планової емісії було введено в обіг і 200 гривень із таким самим написом.

В НБУ наголосили, що інші елементи оформлення та захисту залишилися без змін, як і зображення та їхній офіційний опис.

"До речі, незабаром ми завершимо цей процес і випустимо в обіг і модифіковані 100 гривень в цьому році. Про це повідомимо додатково", - зазначив директор Департаменту грошового обігу НБУ.

Прохода також зазначив, що НБУ враховує міжнародний досвід у сфері дизайну та захисних технологій, і окремі новації вже застосовуються на оновлених банкнотах. Крім того, модифіковані купюри номіналом 20 і 50 гривень, які вже перебувають в обігу, пройшли додаткову обробку, що дозволить їм довше використовуватися.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України оголосив про введення в обіг оновлених банкнот номіналом 200 гривень, які почнуть надходити з 25 лютого в межах запланованої емісії.

Також із 2 березня 2026 року паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років поступово замінюватимуться відповідними монетами, що перебувають в обігу.

Крім того, регулятор оголосив про поетапне вилучення окремих старих купюр — зокрема банкнот номіналом 50 та 200 гривень, випущених у 2003–2007 роках.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ
Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:28

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28

"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

