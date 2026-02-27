Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

Візуальні головоломки допомагають розвивати уважність, тренують пам'ять і покращують здатність помічати дрібні деталі.
Одні з найулюбленіших завдань - це формат "Знайдіть відмінності". Перед вами дві майже ідентичні картинки, але між ними заховані ледь помітні відмінності. Такі завдання особливо подобаються читачам, пише Jagranjosh.
Готові випробувати свою спостережливість?
На зображеннях - дівчинка з папугою. З першого погляду картинки здаються однаковими, проте в них приховані три відмінності. Ваше завдання - виявити їх всього за 17 секунд.
Зосередьтеся і уважно розгляньте кожну деталь. Відмінності можуть стосуватися кольору, форми предметів або їх розташування. Іноді підказка ховається в найнесподіванішій дрібниці.
Обмеження за часом додає азарту: важливо не тільки побачити різницю, але й зробити це максимально швидко.
Впоралися із завданням?
Якщо ви знайшли всі три відмінності - у вас відмінна концентрація і розвинена увага до деталей.
Якщо ж не вдалося помітити все відразу, не переживайте - рішення можна подивитися нижче і перевірити себе.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с
- Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з факелом за 31 с
