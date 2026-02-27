Рус
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

Віталій Кірсанов
27 лютого 2026, 04:00
Візуальні головоломки - простий і ефективний спосіб тримати мозок у тонусі.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Візуальні головоломки допомагають розвивати уважність, тренують пам'ять і покращують здатність помічати дрібні деталі.

Одні з найулюбленіших завдань - це формат "Знайдіть відмінності". Перед вами дві майже ідентичні картинки, але між ними заховані ледь помітні відмінності. Такі завдання особливо подобаються читачам, пише Jagranjosh.

Готові випробувати свою спостережливість?

відео дня

На зображеннях - дівчинка з папугою. З першого погляду картинки здаються однаковими, проте в них приховані три відмінності. Ваше завдання - виявити їх всього за 17 секунд.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Зосередьтеся і уважно розгляньте кожну деталь. Відмінності можуть стосуватися кольору, форми предметів або їх розташування. Іноді підказка ховається в найнесподіванішій дрібниці.

Обмеження за часом додає азарту: важливо не тільки побачити різницю, але й зробити це максимально швидко.

Впоралися із завданням?

Якщо ви знайшли всі три відмінності - у вас відмінна концентрація і розвинена увага до деталей.

Якщо ж не вдалося помітити все відразу, не переживайте - рішення можна подивитися нижче і перевірити себе.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
