США готують варіанти атаки на Іран: хто може завдати першого удару - ЗМІ

Ідея "першого удару" Ізраїлю може мати політичний підтекст на тлі виборчого року в США.

https://glavred.net/world/ssha-gotovyat-varianty-udara-po-iranu-kto-mozhet-nanesti-pervyy-udar-smi-10744469.html Посилання скопійоване

Трампу представили військові сценарії щодо Ірану / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трампу доповіли про можливі військові варіанти дій проти Ірану

Обговорюється варіант, згідно з яким перший удар може завдати Ізраїль

США перекинули в регіон кораблі та винищувачі

Адмірал ВМС США Бред Купер, який командує військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Під час обговорення був присутній і глава Об'єднаного комітету начальників штабів і головний військовий радник Трампа генерал Ден Кейн. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела, наближені до Трампа.

відео дня

Axios зазначає, що це був перший раз, коли командувач Центральним командуванням армії США на Близькому Сході поінформував Трампа після початку кризи з Іраном, що виникла в грудні 2025 року.

Нарада вищого військового командувача в регіоні відбулася в той же день, коли представники США та Ірану провели непрямі переговори в Женеві щодо ядерної програми та балістичних ракет Ірану.

Жодна зі сторін не оголосила про досягнення угоди. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що було досягнуто прогресу і що "технічні переговори" будуть продовжені наступного тижня у Відні.

За даними ABC News, кілька республіканців і деякі чиновники адміністрації Трампа в останні дні приватно висловлювалися за те, щоб Ізраїль взяв на себе ініціативу в завданні удару по Ірану замість того, щоб США починали військові дії.

"Одразу не було ясно, чи підтримав такий план Трамп, який, як кажуть, все більше розчаровується відмовою Ірану погодитися на його вимоги припинити збагачення урану і обмежити програму балістичних ракет", - пишуть журналісти.

Джерела ABC News повідомляють, що спільна операція США та Ізраїлю все ще можлива, оскільки США перекинули в регіон вражаючу кількість кораблів і винищувачів - всі вони знаходяться в зоні досяжності Ірану.

Політичні аналітики вважають, що пропозиції про те, щоб Ізраїль завдав першого "удару", ймовірно, мають на меті служити своєрідним політичним прикриттям для республіканців у Конгресі, які стикаються зі складним виборчим роком. Трамп вів передвиборчу кампанію, обіцяючи, що він покладе кінець війнам, а не почне їх.

Якщо Ізраїль завдасть удару по Ірану, представники міністерства оборони США прогнозують, що Іран майже напевно відповість. Тоді Трамп зможе стверджувати, що втручання США в конфлікт відповідає багаторічній політиці захисту Ізраїлю.

​Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред ​

США зібралися бомбити Іран: думка експерта

Журналіст і політичний оглядач журналу "Новое время" Іван Яковина вважає, що "американці явно зібралися бомбити Іран".

"У Трампа настільки погані справи всередині країни (історія з Епштейном тягне його на дно), що у нього немає іншого виходу, крім початку великої війни. Народ потрібно терміново чимось відволікти", - вважає він.

Яковина припустив, що американці розбомблять в Ірані військові заводи, які поставляють продукцію в РФ, але не чіпатимуть нафтоекспортні потужності, щоб ціна на нафту не стала зовсім вже величезною. На його думку, навряд чи вдасться одними бомбардуваннями похитнути режим в країні.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Ірані

У січні в Ірані пройшли масові антиурядові виступи, які стали найпотужнішими з 2022 року. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів втрутитися, якщо іранська влада почне застосовувати силу проти мирних демонстрантів. У відповідь радник Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї попередив, що будь-яке зовнішнє втручання може призвести до серйозної дестабілізації всього Близького Сходу.

Також Державний департамент США опублікував термінове попередження для американців, які перебувають в Ірані, з рекомендацією негайно залишити країну через різке погіршення ситуації з безпекою.

Видання Reuters писало, що США можуть атакувати Іран.

Інші новини:

Про персону: Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст. З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред