Графіки змінили: як саме вимикатимуть світло у Дніпрі та області 27 лютого

Графіки можуть змінюватися за рішенням НЕК "Укренерго / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

У Дніпрі та області 27 лютого очікується 2–4 відключення на добу

Для абонентів ДТЕК і ЦЕК встановлені окремі черги відключень

Павлоград отримує спеціальний графік з власними чергами

У п’ятницю, 27 лютого, у більшості регіонів України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. За даними компанії ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується від двох до чотирьох відключень на добу.

Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання обмежуватимуть від трьох до чотирьох разів на добу відповідно до встановлених черг. Енергетики радять мешканцям регулярно перевіряти оновлення графіків та заздалегідь планувати свої справи з урахуванням можливих відключень.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1: 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Черга 1.2: 06:00 - 13:00, 16:30 - 22:00

Черга 2.1: 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Черга 2.2: 00:00 - 2:30, 6:00 - 9:30, 12:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Черга 3.1: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 23:30

Черга 3.2: 00:00 - 6:00, 9:30 - 16:30, 22:00 - 24:00

Черга 4.1: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Черга 4.2: 00:00 - 2:30, 9:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Черга 5.1: 02:30 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Черга 5.2: 02:30 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Черга 6.1: 02:30 - 6:00, 8:00 - 9:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Черга 6.2: 02:30 - 6:00, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Точний час вимкнень для конкретної адреси у Дніпрі можна дізнатися через спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" повідомили, що для абонентів ЦЕК відключення триватимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — відповідно до встановлених черг.

Черга 1.1: 06:00-13:00,16:30-23:30

Черга 1.2: 06:00-13:00,16:30-20:00

Черга 2.1: 08:00-13:00,16:30-23:30

Черга 2.2: 00:00-02:30,09:30-13:00,16:30-23:30

Черга 3.1: 00:00-02:30,09:30-16:30,20:00-00:00

Черга 3.2: 00:00-02:30,09:30-16:30,20:00-00:00

Черга 4.1: 00:00-02:30,09:30-16:30,20:00-00:00

Черга 4.2: 00:00-06:00,12:00-16:30,20:00-00:00

Черга 5.1: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00

Черга 5.2: 02:30-09:30,13:00-20:00

Черга 6.1: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00

Черга 6.2: 02:30-09:30,13:00-20:00,23:30-00:00

Графік для Павлограда

Для жителів Павлограда, які тимчасово відключаються за окремим графіком, передбачено спеціальні черги.

1 черга: 03:00 - 08:00; 13:00 - 18:00; 23:00 - 24:00.

2 черга: 00:00 - 03:00; 08:00 - 13:00; 18:00 - 23:00.

В компанії наголосили, що протягом дня графіки відключень можуть змінюватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати допомогу та актуальні новини. Повний перелік адрес і графік роботи доступні на сайті обласної військової адміністрації.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія атакувала енергосистему України, через що частково без світла залишилися споживачі у шести областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть й застосовуватимуть щонайменше ще три роки. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, що Словаччина зупинила екстрені поставки електроенергії в Україну до відновлення постачання нафти по нафтопроводу "Дружба". Прем'єр Роберт Фіцо назвав це "першим взаємним кроком" і законним заходом без порушення міжнародних норм.

