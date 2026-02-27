Співачка Pink розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі - ЗМІ

Пінк і Кері Харт у січні відсвяткували річницю.

Pink співачка - Пінк розлучається з Кері Хартом

Про стосунки Пінк і Кері Харта

Що відомо про розлучення зірки

Американська співачка Pink (Аліша Мур) і її чоловік, колишній мотогонщик Кері Харт, розійшлися незабаром після двадцятої річниці офіційного шлюбу. У пари є двоє спільних дітей - донька Віллоу Сейдж (2011) і син Джеймсон Мур (2016).

Щорічно Пінк присвячувала Харту зворушливий пост у соціальних мережах з нагоди річниці весілля. Однак у січні 2026 року, коли пара мала святкувати 20 років разом, артистка проігнорувала цей звичай. Це спровокувало чутки про проблеми в родині Аліші.

Джерело, близьке до пари, повідомило виданню People, що мова йде не просто про кризу у відносинах - пара розійшлася. Офіційно Пінк і Кері повідомляти про розрив не поспішають. Також поки що жодних коментарів пресі не дають їхні представники.

Пінк з чоловіком і дітьми / фото: instagram.com/pink

Пінк і Кері Харт / фото: instagram.com/pink

Про персону: Pink Pink (Аліша Бет Мур) — американська співачка, авторка пісень і акторка, яка стала популярною на початку 2000 року після випуску альбому Can't Take Me Home. Пінк - найкраща поп-артистка в період з 2000 по 2010 роки за рейтингом "Кінцевий Хіт-парад Десятиліття" американського журналу Billboard. Вона також посідала 10-те місце хіт-параду "Billboard Hot 100", входила до "двадцятки кращих" в США, виграла 3 нагороди Греммі, 5 нагород MTV Video Music Awards і 2 нагороди Brit Awards. За підсумками 2018 року Пінк посіла четверту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, опублікованому журналом Forbes, повідомляє Вікіпедія.

