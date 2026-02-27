Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Співачка Pink розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі - ЗМІ

Анна Підгорна
27 лютого 2026, 00:03
Пінк і Кері Харт у січні відсвяткували річницю.
Pink з чоловіком
Pink співачка - Пінк розлучається з Кері Хартом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/pink

Читайте більше:

  • Про стосунки Пінк і Кері Харта
  • Що відомо про розлучення зірки

Американська співачка Pink (Аліша Мур) і її чоловік, колишній мотогонщик Кері Харт, розійшлися незабаром після двадцятої річниці офіційного шлюбу. У пари є двоє спільних дітей - донька Віллоу Сейдж (2011) і син Джеймсон Мур (2016).

Щорічно Пінк присвячувала Харту зворушливий пост у соціальних мережах з нагоди річниці весілля. Однак у січні 2026 року, коли пара мала святкувати 20 років разом, артистка проігнорувала цей звичай. Це спровокувало чутки про проблеми в родині Аліші.

відео дня

Джерело, близьке до пари, повідомило виданню People, що мова йде не просто про кризу у відносинах - пара розійшлася. Офіційно Пінк і Кері повідомляти про розрив не поспішають. Також поки що жодних коментарів пресі не дають їхні представники.

Пінк з родиною
Пінк з чоловіком і дітьми / фото: instagram.com/pink
Пінк з родиною
Пінк і Кері Харт / фото: instagram.com/pink

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Читайте також:

Про персону: Pink

Pink (Аліша Бет Мур) — американська співачка, авторка пісень і акторка, яка стала популярною на початку 2000 року після випуску альбому Can't Take Me Home. Пінк - найкраща поп-артистка в період з 2000 по 2010 роки за рейтингом "Кінцевий Хіт-парад Десятиліття" американського журналу Billboard. Вона також посідала 10-те місце хіт-параду "Billboard Hot 100", входила до "двадцятки кращих" в США, виграла 3 нагороди Греммі, 5 нагород MTV Video Music Awards і 2 нагороди Brit Awards. За підсумками 2018 року Пінк посіла четверту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, опублікованому журналом Forbes, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Пінк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

01:40Світ
Сирський назвав головні завдання для ЗСУ та розповів про тактику

Сирський назвав головні завдання для ЗСУ та розповів про тактику

22:32Фронт
Падіння режиму Путіна не допоможе: тривожний прогноз Буданова щодо закінчення війни

Падіння режиму Путіна не допоможе: тривожний прогноз Буданова щодо закінчення війни

21:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

Останні новини

01:40

"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

01:30

Арнольд Шварценеггер з онуками розтопив серця фанатів

00:52

"Він ще не повноцінна заміна": Забарний отримав невтішний вердикт, про що йдеться

00:33

Яскрава крихітка: дружина Усика показала, як виглядає їхня 16-річна донька

00:03

Співачка Pink розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі - ЗМІ

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
26 лютого, четвер
23:55

Графіки для Києва та області: що відомо про відключення електроенергії 27 лютого

23:40

Графіки змінили: як саме вимикатимуть світло у Дніпрі та області 27 лютогоФото

23:24

"Перекриває усі відчуття": Дьомін розповів про втрату дитини

23:15

Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого

Реклама
23:00

Кохання всього життя або гучне розставання: гороскоп на березень 2026 для Риб

22:44

"Я закохана": Катерина Кухар розкрила таємницю особистого життя

22:38

"Живий купол" для капусти: сусіди на грядці, які допомагають рости без хіміїВідео

22:32

Сирський назвав головні завдання для ЗСУ та розповів про тактику

22:31

Гаряча зачистка на півдні: спецзагін ГУР вибив ворога і повернув контроль над позиціямиВідео

22:00

Рік без Мішель Трахтенберг: найкращі ролі акторки

21:55

"Не треба боятися": Марічка Падалко підкорила зізнанням у свій день народження

21:47

В Україні змінять дизайн 100-гривневої купюри - на що слід звернути увагу

21:32

Марс "спалить" бюджет або принесе прибуток: попередження для одного знака зодіакуВідео

21:31

Падіння режиму Путіна не допоможе: тривожний прогноз Буданова щодо закінчення війни

21:29

Різкий поворот на весну: як зміниться погода у Дніпрі вже цим вихідними

Реклама
20:45

У людей, які народилися в конкретні три місяці, найтонший музичний смак

20:35

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

20:25

Більшість робить помилку при використанні електрочайника: в чому причина

19:52

"Путін намагається приховати": в Раді заявили про гучний провал РФ у війні

19:52

Ми б уже зламали ворогу хребет: Хливнюк сказав, чому ще не вдалося розбити окупантів

19:49

Зірка "Жіночого кварталу" розкрила подробиці про нареченого: "Так кайфово"

19:49

Чому собака ганяється за своїм хвостом насправді: несподівана причина здивує

19:32

РФ "видихається": названо несподівану причину зниження темпів ракетних ударів

19:16

Як прискорити розморожування м'яса: спосіб з двома каструлямиВідео

19:10

Головний підсумок війни для Росії за 4 рокиПогляд

18:51

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

18:46

Як схуднути без зривів: дієтолог назвала три ефективні правилаВідео

18:44

Пасажир заплатив за "готельний номер" в літаку: ціна квитка дивуєВідео

18:33

Раптове потепління накриє Львівщину: якою буде погода 27 лютого

18:32

Рубль впаде, бюджети спорожніють: названо терміни фінансового краху у Росії

18:10

Місто із чистого золота знайдено: що приховує таємний скарб інківВідео

17:55

Більше динаміки та боїв: представлено трейлер фільму Mortal Kombat IIВідео

17:52

Єдині чотири шоу в Києві: циркове шоу "Мавка" повертається на сцену новини компанії

17:46

ЗСУ рознесли цех заводу, де виробляють "Орєшніки": Генштаб розкрив деталі

17:34

Він приходив через неї щодня протягом 2,5 місяців: правда спливла і "підірвала" Мережу

Реклама
17:23

Як вибрати куртку на весну: стилістка показала фасони, які захопили подіумиВідео

17:12

Звичайний сніданок зруйнував життя жінки: названо страшну причинуВідео

17:00

Аномальне тепло вже у березні: яким буде перший місяць весни на Тернопільщині

16:58

Вітчим був "діджеєм": Дорофєєва розповіла про дитинство в російськомовному середовищі

16:56

Удари по Росії тепер під питанням: США оголосили демарш Україні, що змінитьсяВідео

16:55

Війська РФ просунулися на важливій ділянці фронту: в DeepState показали зміни

16:28

Кого можуть мобілізувати навіть з правом на відстрочку: важливе попередження

16:15

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

16:06

"Як вдруге втратити батька": Ілона Гвоздьова розповіла про особисте горе

15:59

Небанальна вечеря з макаронів і фаршу: рецепт простіше простого

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти