Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph

Ангеліна Підвисоцька
27 лютого 2026, 10:23
Підготовка десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО є частиною навчань "Оріон".
британський десант
Британський і французький десант можуть відправити в Україну / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Що відомо:

  • Британських і французьких десантників готують до можливого перекидання в Україну
  • Десантники взяли участь у навчаннях "Оріон"

Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливого перекидання в Україну в рамках миротворчої місії. Це відбудеться, якщо Україна укладе мирну угоду з РФ. Про це повідомляє The Telegraph.

Підготовка десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО є частиною навчань "Оріон". Вони закінчаться 3 березня. Все почалося через кілька тижнів після того, як прем'єр Британії Кір Стармер сказав, що Великобританія і Франція очолять миротворчі сили в Україні.

відео дня

У навчаннях взяли участь понад 600 солдатів з 16-ї повітряно-десантної бригади Британії. Вони провели імітацію рейду.

Поки невідомо, які саме підрозділи будуть задіяні в Україні. Водночас повідомляється, що військові 16-1 повітряно-десантної бригади входять до числа британських сил високої готовності.

Що відомо про навчання "Оріон"

У навчаннях "Оріон" беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Навчання розпочалися 24 лютого. Військові здійснили стрибки з літаків, після чого зайняли позиції і розгорнули оборонні споруди.

В ході навчань розвідники і парашутисти з групи коммандос здійснили непомітну виставку на полігоні Сен-Сір-Коеткуїдан. Вони знищили ворожі засоби ППО і позначили зону висадки основних сил.

Навчання завершаться 3 березня. Французький генерал зазначає, що вони мають вирішальне значення.

"Навчання дозволяють нам тестувати нові конструкції та обладнання, особливо в області гібридних комунікаційних мереж та інтеграції безпілотних літальних апаратів. Здатність до інновацій та швидкої адаптації тепер є ключовим фактором збереження переваги на полі бою", - зазначив він.

Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph
Чисельність збройних сил країн Європи / Інфографіка: Главред

Коли закінчиться війна в Україні - думка експерта

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне. Справедливе завершення війни можливе не раніше, ніж через два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Таких передумов немає. Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, складаємо лапки вгору, то все. Але російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни", - пояснив експерт.

Миротворці в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив про намір стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік повинен стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їх кількість буде дуже обмеженою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ зацікавлений у розміщенні іноземного контингенту ближче до лінії фронту, а не у відносно безпечних регіонах на заході країни.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Якби Польща запропонувала свою присутність у Львові, нам це не потрібно", — підкреслив глава держави.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменований в www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

війна в Україні Франция новини Великобританії вторгнення Росії
