"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

Українська та американська делегації провели переговори у Женеві та обговорили подальші кроки для безпеки й економіки.

https://glavred.net/world/rabotaem-nad-finalizaciey-umerov-raskryl-detali-peregovorov-v-zheneve-10744463.html Посилання скопійоване

Секретар РНБО Умєров повідомив про роботу над фіналізацією безпекових параметрів / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ОП

Коротко:

Завершився раунд переговорів України та США у Женеві

Проведено двосторонню та тристоронню зустріч за участі Швейцарії

Делегації обговорили результати та подальші кроки з Зеленським

У Женеві відбувся черговий раунд переговорів між Україною та США, а також тристороння зустріч за участі США та Швейцарії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Було проведено два формати зустрічей – окремо зі США та тристороння за участі Америки і Швейцарії. Українські та американські делегації – спецпосланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер – провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати переговорів та подальші кроки.

відео дня

Безпека та економіка

"Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною", – написав Умєров.

Окрема увага була приділена економічному блоку та довгостроковій підтримці України. Українська команда, разом із міністром економіки Олексієм Соболєвим та американськими партнерами, опрацювала документ щодо відновлення країни.

"Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану", – додав секретар РНБО.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Зрушення в переговорах з РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори між Україною та Росією за участі США проходять складно, проте дипломатичний процес наближається до критичної межі. Він наголосив, що Україна прагне справедливого миру, оскільки відсутність відповідальності для агресора створює ризик нової війни.

"Перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і наближаємося до моменту, коли всім сторонам доведеться ухвалювати остаточне рішення – продовжувати війну чи переходити до миру. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе", – сказав Буданов.

Переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви.

Крім того, видання CNN писало, що Україна, США та країна-агресорка Росія досягли прогресу в питанні механізму припинення вогню. Водночас політичні переговори все ще були напруженими.

Нагадаєио, що у Женеві розпочалась двостороння зустріч української та американської делегацій у межах переговорного процесу. Зокрема, сторони планують обговорити підготовку до наступного раунду перемовин за участі Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Читайте також:

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред