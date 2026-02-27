"Він ще не повноцінна заміна": Забарний отримав невтішний вердикт, про що йдеться

Луїс Енріке вже обговорює сценарії майбутнього ПСЖ без Маркіньйоса у центрі оборони команди.

Менес ставить під сумнів здатність Забарного замінити Маркіньйоса / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyiube.com

Відомий французький журналіст та аналітик П'єр Менес висловив сумніви щодо здатності захисника збірної України Іллі Забарного стати повноцінною заміною багаторічному капітану "Парі Сен-Жермен" Маркіньйосу.

На думку Менеса, головний тренер парижан Луїс Енріке вже зараз починає розглядатися сценарії майбутнього без бразильського захисника. Попри статус лідера, 30-річний Маркіньйос останнім часом демонструє нестабільність, що породжує чутки про його можливий трансфер або поступове виведення зі складу.

"Мені здається, що Луїс Енріке, ймовірно, став готувати Маркіньйоса до відходу. У будь-якому випадку, бразилець не завжди потрапляє у ритм, і це стає проблемою", — зазначив Менес в ефірі свого YouTube-каналу.

Журналіст додав, що захиснику необхідно більше ігрового часу найближчим часом, аби повернути колишню агресивність та енергію на полі.

"Якщо відхід Маркіньйоса таки відбудеться, то точно не Забарний зможе замінити його", — резюмував експерт.

Наразі Маркіньйос залишається ключовою фігурою в Парижі. Його контракт розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні бразилець провів 22 матчі, у яких відзначився двома забитими м’ячами.

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

