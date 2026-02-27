З березня пенсії зростуть, але не у всіх: кому з українців не пощастить

В Україні проіндексують базову частину пенсій.

https://glavred.net/economics/s-marta-pensii-vyrastut-no-ne-u-vseh-komu-iz-ukraincev-ne-povezet-10744502.html Посилання скопійоване

Як зміняться пенсії українців із 1 березня 2026 року / колаж фото УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Що буде з пенсіями в 2026 році в Україні

Як буде проіндексована пенсія в 2026 році

Кому не додадуть пенсію

З 1 березня 2026 року буде проведена щорічна індексація пенсій в Україні. Більшість пенсіонерів отримають підвищення виплат на 12,1%. Втім, частині громадян не варто розраховувати на індексацію.

Індексація пенсій буде проведена автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви.

відео дня

Згідно з постановою уряду №236 від 25 лютого 2026 року, індексація пенсій складе 12,1%. Підвищення виплат розраховується за спеціальною формулою, яка була визначена в 2004 році законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

половина коефіцієнта (50%) враховує середнє зростання зарплат в Україні за останні три роки — 16,1%;

друга половина (50%) залежить від рівня інфляції за 2025 рік — 8%.

Підвищення пенсій перевищує рівень інфляції минулого року на 4%.

Варто враховувати, що індексується не весь розмір пенсії, а тільки її базова частина.

У кого пенсії залишаться на колишньому рівні

Індексація пенсій у березні 2026 року не торкнеться таких категорій громадян:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 2024-2025 роках або на початку поточного року. Їхні щомісячні виплати вже розраховані за новими, вищими зарплатами;

тих, чия пенсія досягає 10 прожиткових мінімумів — 25 950 гривень;

одержувачів спеціальних пенсій: військові, судді, чорнобильці та інші, чий розмір виплат регулюється окремими законами.

У кого зростуть пенсії після індексації

Громадяни, які протягом трудового життя отримували офіційно високу заробітну плату, можуть розраховувати на відповідне підвищення виплат. Наприклад, якщо розрахункова пенсія становить 8000 грн, після індексації на 12,1% вона збільшиться на 968 грн.

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС також можуть отримати відчутне збільшення. Розмір їхніх пенсій, як правило, прив'язаний до середньої заробітної плати або розраховується із застосуванням коефіцієнтів, які підлягають індексації, тому зростання виплат може бути помітним.

Військові пенсіонери в разі проведення індексації на загальних підставах, передбачених законодавством, також отримають підвищення пенсій.

Підвищення мінімальної пенсії в Україні

Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявляв, що мінімальну пенсію в Україні можуть підняти до шести тисяч гривень.

За його словами, підвищення торкнеться щонайменше третини пенсіонерів. Але є умова - необхідна реформа солідарної системи.

"Якщо людина замість чотирьох тисяч отримує шість тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - додав він.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Як писав Главред, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно підтвердити не менше 33 років роботи. Якщо людина вирішить піти на пенсію в 63 роки, достатньо буде 23 років стажу, а в 65 років - тільки 15. Таким чином, чим раніше планується вихід на заслужений відпочинок, тим більше вимоги до стажу.

У майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує ввести в рамках пенсійної реформи. Нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини.

Інші новини:

Про персону: Денис Улютін Денис Валерійович Улютін (нар. 18 квітня 1982) — український державний службовець. З 2025 року — Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Раніше, з 2020 по 2025 рік, був першим заступником Міністра фінансів України, пише Вікіпедія. Починав свій кар'єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України. З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в Апараті Прем'єр-міністра України. З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України. Має Подяку Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року. З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України. З 2020 по 2025 рік обіймав посаду першого заступника Міністра фінансів України. 17 липня 2025 року був призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України в уряді Юлії Свириденко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред