Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

- Армія РФ атакувала Новобаварський район Харкова
- Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у навчальний заклад
- Наразі на місці працюють відповідні служби
Удень 27 лютого армія країни-агресорки РФ атакувала Харків безпілотником. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у навчальний заклад.
Окупанти застосували БпЛА типу "Молнія". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БПЛА типу "Молнія" у Новобаварському районі - на території одного з навчальних закладів - повідомив Терехов.
Зазначається, що наразі на місці працюють відповідні служби.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що інформація про постраждалих наразі не надходила.
РФ змінює тактику ударів по Україні: думка аналітиків
Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 27 лютого, окупаційна армія РФ ударними безпілотниками обстріляла цивільну, портову та промислову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару постраждали двоє людей, серед них 3,5-річна дівчинка.
Крім того, окупанти атакували дронами Запоріжжя. В результаті удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток. Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.
