Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

Інна Ковенько
27 лютого 2026, 11:09
Наразі на місці влучання працюють відповідні служби
Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі
Росіяни атакували навчальний заклад, є влучання/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Новобаварський район Харкова
  • Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у навчальний заклад
  • Наразі на місці працюють відповідні служби

Удень 27 лютого армія країни-агресорки РФ атакувала Харків безпілотником. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у навчальний заклад.

Окупанти застосували БпЛА типу "Молнія". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БПЛА типу "Молнія" у Новобаварському районі - на території одного з навчальних закладів - повідомив Терехов.

Зазначається, що наразі на місці працюють відповідні служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

РФ змінює тактику ударів по Україні: думка аналітиків

Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 лютого, окупаційна армія РФ ударними безпілотниками обстріляла цивільну, портову та промислову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару постраждали двоє людей, серед них 3,5-річна дівчинка.

Крім того, окупанти атакували дронами Запоріжжя. В результаті удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток. Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Харкова атака дронів
Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:39Війна

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:39Війна
"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:36Фронт

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:36Фронт
Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

11:31Війна

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

11:31Війна
Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

12:39

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:36

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:35

Що не варто садити на болотистій ділянці: список ґрунтопокривних рослин

12:11

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

12:06

Їх всі люблять - у які дати народжуються найпривабливіші люди

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
12:04

Чому не можна підмітати у свято 28 лютого - суворі прикмети

12:02

Українські обереги: як вишивка та мотанка захищали дім і родину

11:59

Жінка довірилася незнайомцю: через кілька хвилин вона отримала $1 млн

11:55

"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

11:50

Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

11:41

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГПФото

11:31

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в СумахФото

11:25

Жінкам на Січ вхід заборонено: де і чому козаки ховали своїх дружинВідео

11:09

Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

11:00

З березня пенсії зростуть, але не у всіх: кому з українців не пощастить

10:50

Кому категорично не можна їсти чорний хліб: дієтологи здивували відповіддю

10:39

"Війна триватиме як мінімум доти": Новак сказав, коли армія РФ зупиниться

10:37

"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

10:23

Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph

10:16

Морозів не бояться: які овочі, дерева і квіти можна садити у березніВідео

09:56

Росіяни атакували Одещину: зруйновано дитсадок, є поранені, серед них дитинаФото

09:40

Чи здасть Україна Донбас: Зеленський поставив крапку в питанні поступки територіями

08:56

Касьянов дав прогноз закінчення війни: "місяць, два, три - і все вирішиться"Погляд

08:54

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

08:33

МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: куди підуть гроші

07:34

США готують варіанти атаки на Іран: хто може завдати першого удару - ЗМІ

06:53

Після удару БПЛА спалахнули будинки, постраждали люди: наслідки атаки на Запоріжжя

06:42

У Сербії облили пам'ятник Шевченку: Загородній пояснив, що за цим стоїтьПогляд

06:17

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі подіїВідео

05:59

"Потім працював з Лорак": EL Кравчук розкрив причину відмови Кіркорову

05:38

Народжені керувати: знаки зодіаку, яким долею визначено бути лідерами

05:27

"Штрихкод" чи "штрих код": філолог назвала популярну помилку українців

04:30

Як визначити справжній вік шин: можуть бути новими лише на виглядВідео

04:09

Україна на карті є, а "Росії" немає: мапа XVII століття розбиває міфи КремляВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

03:26

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

02:55

Страшний сценарій катастрофи: Земля скоро може стати непридатною для життя

02:13

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

01:40

"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

01:30

Арнольд Шварценеггер з онуками розтопив серця фанатів

00:52

"Він ще не повноцінна заміна": Забарний отримав невтішний вердикт, про що йдеться

00:33

Яскрава крихітка: дружина Усика показала, як виглядає їхня 16-річна донька

00:03

Співачка Pink розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі - ЗМІ

26 лютого, четвер
23:55

Графіки для Києва та області: що відомо про відключення електроенергії 27 лютого

23:40

Графіки змінили: як саме вимикатимуть світло у Дніпрі та області 27 лютогоФото

23:24

"Перекриває усі відчуття": Дьомін розповів про втрату дитини

23:15

Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого

23:00

Кохання всього життя або гучне розставання: гороскоп на березень 2026 для Риб

22:44

"Я закохана": Катерина Кухар розкрила таємницю особистого життя

22:38

"Живий купол" для капусти: сусіди на грядці, які допомагають рости без хіміїВідео

