Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

Росіяни атакували навчальний заклад, є влучання/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

Коротко:

Армія РФ атакувала Новобаварський район Харкова

Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у навчальний заклад

Наразі на місці працюють відповідні служби

Удень 27 лютого армія країни-агресорки РФ атакувала Харків безпілотником. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у навчальний заклад.

Окупанти застосували БпЛА типу "Молнія". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БПЛА типу "Молнія" у Новобаварському районі - на території одного з навчальних закладів - повідомив Терехов.

Зазначається, що наразі на місці працюють відповідні служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

РФ змінює тактику ударів по Україні: думка аналітиків

Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 лютого, окупаційна армія РФ ударними безпілотниками обстріляла цивільну, портову та промислову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару постраждали двоє людей, серед них 3,5-річна дівчинка.

Крім того, окупанти атакували дронами Запоріжжя. В результаті удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток. Крім того, вибуховою хвилею і уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

