Гаряча зачистка на півдні: спецзагін ГУР вибив ворога і повернув контроль над позиціями

- Повернуто контроль над важливими позиціями під Степногорськом
- Уражені об'єкти зосередження живої сили і техніки противника
Спецпідрозділ "Артан" ГУР МО у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони повернув контроль над важливими позиціями під Степногорськом Запорізької області.
Це створює передумови для подальшої зачистки населеного пункту від ворога, йдеться в повідомленні спецпідрозділу в Facebook.
"Спецпідрозділ ГУР "Артан" реалізує комплексну операцію на Запорізькому напрямку. Спецназівці ГУР МО України провели ряд успішних наступальних дій і продовжують активну бойову роботу в районі Степногорська Запорізької області. Під час операції в умовах складної логістики і постійних спроб противника утримати позиції методом "м'ясних штурмів" бійці "Артана" у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР МО України та Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями і значно поліпшили тактичне становище на вказаній ділянці фронту", - йдеться в повідомленні.
В "Артані" відзвітували, що в рамках операції знищені передові штурмові групи російської армії, уражені об'єкти зосередження живої сили і техніки противника та ліквідовані десятки окупантів.
Важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними. Удари по логістиці та вузлах зв'язку російських окупантів в даний час унеможливлюють їх штурми на зазначеному напрямку, зазначили в "Артані".
"Ці активні дії проведені в тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР МО та Сил оборони України. Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту і остаточного вибивання ворога", - розповів командир "Артана" Віктор Торкотюк з позивним "Титан".
Він додав, що ефективність наступальних дій під Степногорськом обумовлена високим рівнем злагодженості задіяних у місії складових: штурмові групи працюють за підтримки розрахунків ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу. Метою операції залишається усунення загрози прориву противника до околиць Запоріжжя.
Дивіться відео - успішна операція ГУР МОУ:
Ситуація на Запорізькому напрямку залишається складною
У районі Гуляйполя тривають запеклі сутички. Спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські підрозділи посилили тиск і намагаються просунутися до міста, прагнучи встановити над ним контроль.
За його словами, ворог збільшує чисельність сил на цій ділянці та інтенсифікує обстріли, через що страждає цивільна інфраструктура. Гуляйпільський напрямок і сусідні зони залишаються серед найнапруженіших на всій лінії зіткнення.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
