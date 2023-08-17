На Росію чекає ще один заколот, Пригожин братиме участь - Шейтельман

На країну-агресора Російську Федерацію чекає новий заколот, але очолить його вже не ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, вважає політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Пригожин вже не зможе очолити заколот у Росії - Шейтельман / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У найближчому майбутньому в Росії може статися новий заколот. Очолить його вже не ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, оскільки таких ресурсів у нього немає. Однак Пригожин може взяти участь у подіях. Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Пригожина більше немає можливостей організувати заколот у Росії. Бойовики ПВК Вагнер залишилися без військової техніки і їх занадто мало в Мінську, щоб піти на такий крок.

"Пригожин був бунтівником, тому що у нього була найбільша сила в Росії. У нього була "друга армія світу", як він називав свою ПВК "Вагнер", і вже точно перша армія в Росії. А зараз-то у нього цього немає. Ну який новий заколот може організувати Пригожин? Силами чого? 10 тисячами ПВКшників з Мінська, у яких тепер немає ППО, а тоді було, немає танків. Є якісь уламки артилерії, і все? Тоді він не зміг, тобто заколот організував, але не переміг. А тут який заколот? Тому я не готовий у це повірити", - вважає експерт.

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Втім, на його думку, новий заколот у РФ дійсно може відбутися в найближчому майбутньому, а сам Пригожин здатний взяти участь у подіях.

"Він (Пригожин, - ред.) може бути задіяний у наступному заколоті. Христо Грозєв правий у тому, що наступний заколот може відбутися в ці осяжні терміни. Я вірю, що такий заколот може відбутися, але цим заколотом керуватиме хтось інший, а Пригожин і його ПВК "Вагнер" можуть бути частиною цього заколоту. І тоді у нього буде більше шансів на успіх, тому що тоді буде забезпечена якась політична складова, якої минулого разу не було", - підкреслив Михайло Шейтельман.

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

Повстання в Росії

Видання The Moscow Times раніше опублікувало матеріал, в якому з посиланням на своїх співрозмовників журналісти розповіли про те, що Кремль став "ховати" Путіна. Зокрема, в московській верхівки після заколоту Пригожина побоюються перевороту і приховують поїздки Путіна навіть по Росії. ФСБ контролює всіх, хто міг би організувати заколот.

Росії загрожує новий військовий заколот, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, є міркування щодо того, хто стане лідером бунту.

Журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв вважає, що за півроку в Росії буде військовий переворот, або Пригожина ліквідують. На думку Грозєва, одним з тригерів подій може стати ситуація на фронті.

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