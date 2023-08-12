Новий заколот або смерть Пригожина: Грозєв описав перспективи РФ на найближчі півроку

Російський диктатор Володимир Путін назвав ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина зрадником. Всі знають, що роблять зі "зрадниками".

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Христо Грозєв вважає, що в РФ не виключений новий переворот / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Через півроку ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин або "буде мертвий", або в Росії "відбудеться другий переворот". Таку думку озвучив журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін назвав Пригожина зрадником.

"Всі знають, що роблять зі "зрадниками", а Путін цього не зробив. Він (Путін, – ред.) хоче бачити його (Пригожина, – ред.) мертвим. Поки що він не може цього зробити. Через півроку або Пригожин буде мертвий, або відбудеться другий переворот", - сказав Грозєв в інтерв'ю Financial Times.

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Журналіст-розслідувач не вірить, що якась частина російської еліти, за винятком військово-промислового комплексу, бачить сенс у війні РФ проти України. Досі в країні-агресорі всі мовчать через "дилему ув'язненого".

Грозєв не виключає повалення Путіна, яке може пройти по одному з двох сценаріїв.

"Або дилема ув'язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту. Такого поки немає ні серед олігархів, ні серед міністрів, ні серед ФСБ. Але для решти еліти неприємно жити в умовах Північної Кореї із замороженими банківськими рахунками. Можуть статися й інші тригери. Скажімо, зміна ситуації на фронті", - припустив журналіст.

Заколот Пригожина в РФ та його наслідки

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин влаштував військовий заколот. І хоча він тривав всього лише добу, повстання "вагнерівців" показало, що влада російського диктатора Володимира Путіна слабша, ніж будь-коли з того часу, як він зайняв свою посаду понад два десятиліття тому. Заворушення в Росії можуть призвести до зриву планів Кремля в Україні якраз в той момент, писало видання The New York Times.

Російський диктатор Володимир Путін захоче помститися Пригожину, який влаштував збройний бунт в РФ. Не виключено, що в майбутньому колишнього фаворита Путіна можуть ліквідувати, вважає екскерівник Московського бюро CNN і експерт з питань Росії Джилл Догерті.

Режиму Путіна в Росії залишилося недовго, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, Путін намагається зараз побудувати "другу армію", щоб захиститися від нового заколоту.

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