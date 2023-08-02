Росії загрожує новий військовий заколот, у розвідці знають прізвище лідера - ГУР

У країні-агресорі Росії є чимало політичних фігур, які мають намір забезпечити собі майбутнє після відходу Путіна, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/rossii-grozit-novyy-voennyy-myatezh-v-razvedke-znayut-familiyu-lidera-gur-10490194.html Посилання скопійоване

Конфлікти в оточенні Путіна лише наростатимуть - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

У верхівці країни-окупанта Росії безліч конфліктів, у тому числі і в оточенні директора Кремля Володимира Путіна. Їхня кількість буде лише наростати. Можливий новий військовий заколот, причому в українській військовій розвідці мають уявлення щодо того, хто стане лідером бунту. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російську верхівку стрясають конфлікти. Заколот Пригожина - лише верхівка айсберга, ситуація буде тільки загострюватися.

"Є багато конфліктів всередині російських і путінських навіть еліт, і вони, звичайно, будуть тільки наростати. Те, що ми побачили з історії Пригожина – це певна верхівка айсберга. Всередині там також дуже багато цікавих процесів", - вважає Юсов.

відео дня

Також він натякнув, що в Росії буде ще один заколот, а військова розвідка має уявлення про те, хто конкретно стане лідером бунту.

"Але якщо ми зараз назвемо якесь конкретне прізвище, то ми можемо перешкодити підготовці цього прекрасного проекту і можемо перешкодити втіленню його в життя. Тому нехай готуються. Дійсно, у вмираючої імперії є чимало бажаючих забезпечити собі майбутнє вже в постпутінській РФ - або в тому, що від неї залишиться", - підкреслив Андрій Юсов.

"Летітимуть на територію цієї країни"

Крім того, представник ГУР, коментуючи ще одну атаку безпілотників в центрі Москви, сказав, що подібні інциденти триватимуть, доки російські окупаційні війська не припинять війну і не залишать всі захоплені території України.

"Саме це і є причиною всіх інших проблем, які останнім часом спіткали путінську економіку, інфраструктуру, російську територію і все, що на ній знаходиться і пов'язане з війною проти України. Звичайно, це буде продовжуватися, доки росіяни не залишать територію України і не відновлять український суверенітет станом на 1991. Головну причину жителі Московії повинні розуміти: ця біда і біди, які будуть летіти на територію цієї країни, пов'язана з прямим наслідком жахливої кривавої злочинної війни, яку розв'язала їхня держава", - підкреслив Андрій Юсов.

Кремль побоюється перевороту в Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що агресору Росії загрожує військовий переворот. На думку чиновника, новий бунт може очолити колишній командувач 58-ї окупаційної армії РФ генерал Попов. Раніше він був ватажком загарбників на Запорізькому напрямку, його відсторонили від посади у зв'язку з критикою Міністра оборони окупантів Шойгу і глави Генштабу Герасимова.

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив про ганьбу окупантів Росії на війні проти України і повідомив, що його бойовики поки що не будуть воювати на території української держави і мають намір залишатися в Білорусі. За словами Пригожина, найманці чекатимуть, коли з'явиться можливість "проявити себе на повну".

Журналісти опозиційного видання The Moscow Times з посиланням на свої джерела розповіли, що Кремль став ховати Путіна. Зокрема, тепер адміністрація із запізненням повідомляє деталі поїздок Путіна до регіонів РФ. За даними MT, у кремлівській верхівці бояться перевороту, а ФСБ стала контролювати всіх, хто може піти на подібні дії.

Інші новини: